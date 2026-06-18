Milliarden-Imperium: KI-Firma von Ex-Kanzler Kurz wächst rasant

260 Millionen Dollar, ein Firmenwert von drei Milliarden und Sebastian Kurz mittendrin. Sein KI-Unternehmen Dream wächst rasant.

Das Unternehmen Dream, ein auf künstliche Intelligenz und Cybersicherheit spezialisierter Anbieter für staatliche Auftraggeber und kritische Infrastruktur, hat in einer neuen Finanzierungsrunde 260 Millionen Dollar – umgerechnet rund 230 Millionen Euro – von Investoren eingesammelt. Der Firmenwert wird nun mit drei Milliarden Dollar beziffert, wie das in Tel Aviv ansässige Unternehmen bekanntgab. Dream entwickelt KI-gestützte Cybersicherheitslösungen, mit denen Staaten und Betreiber kritischer Infrastruktur Sicherheitslücken schließen, wichtige Daten verknüpfen und Schwachstellen in ihren Systemen aufdecken können.

Dream wurde unter anderem von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz mitgegründet, der mit einem Anteil von 15 Prozent beteiligt ist. Derzeit beschäftigt das Unternehmen rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an seinen Standorten in Wien, Abu Dhabi und Tel Aviv – eine Zahl, die sich laut eigenen Angaben innerhalb eines einzigen Jahres nahezu verdoppelt hat.

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Kurz‘ Warnung

Die zentrale Frage für Staaten sei heute nicht mehr, ob sie auf künstliche Intelligenz zurückgriffen, sondern ob sie diese Technologie auch selbst besäßen, betrieben und vollständig kontrollierten, erklärte Kurz. „Andernfalls begeben sie sich in eine kritische Abhängigkeit von anderen Staaten wie beispielsweise China oder den USA.“

Politischer Rückzug

Kurz hatte sein Amt als Bundeskanzler im Jahr 2021 niedergelegt, nachdem die Staatsanwaltschaft Korruptionsermittlungen gegen ihn eingeleitet hatte – Vorwürfe, die er bis heute zurückweist. Kurz darauf legte er auch den Parteivorsitz der ÖVP nieder und zog sich vollständig aus der Politik zurück. Seither halten sich Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die politische Arena hartnäckig.