Kultkomödie kehrt zurück: Mike Myers bestätigt Fortsetzung von Austin Powers

22 Jahre Pause, ein kurzes Ja – und plötzlich ist die Hoffnung auf ein Comeback zurück.

Für Fans der Kultkomödienreihe könnte sich eine lang ersehnte Rückkehr abzeichnen: Mike Myers hat signalisiert, dass ein vierter „Austin Powers“-Film tatsächlich in Planung sein dürfte. In einem Auftritt bei „Trevor Noahs World Cup Watch Party“ auf YouTube beantwortete der 63-jährige kanadische Schauspieler und Komiker die Frage nach einer weiteren Fortsetzung schlicht mit Ja.

Lange Pause

Seit 2002 hat die Reihe keinen neuen Teil mehr erhalten – damals erschien mit „Goldständer“ der dritte Film. In der Parodie verkörpert Myers gleich zwei zentrale Figuren: den britischen Geheimagenten Austin Powers sowie dessen Gegenspieler, den Superkriminellen Dr. Evil.

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Während der erste Teil an den Kinokassen noch hinter den Erwartungen zurückblieb, entwickelten sich die Nachfolger zu echten Publikumserfolgen – nicht zuletzt dank Myers, der auch als Drehbuchautor hinter der Reihe stand. Der erste „Austin Powers“-Film spielte weltweit rund 67 Millionen Dollar ein, der zweite dagegen mehr als 300 Millionen Dollar.

Konkrete Angaben zu einem möglichen Erscheinungstermin oder zu weiteren Einzelheiten des Projekts machte Myers bislang nicht.