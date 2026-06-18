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Diebstahlsvorwurf

Mann bedroht Bauarbeiter mit Axt und Eisenstange

Mann bedroht Bauarbeiter mit Axt und Eisenstange
FOTO: iStock/Anna Linda Knoll
1 Min. Lesezeit |

250 Euro, eine Axt und eine Eisenstange – in Wien-Simmering eskaliert ein Streit um angeblich gestohlene Gegenstände dramatisch.

Am Mittwochnachmittag soll ein 24-Jähriger in einem Mehrparteienhaus in Wien-Simmering mehrere Bauarbeiter mit einer Axt sowie einer Eisenstange bedroht haben. Gegen 16.40 Uhr konfrontierte der Mann die Handwerker mit dem Vorwurf, seine im Keller untergebrachten persönlichen Gegenstände gestohlen zu haben. Er verlangte eine Entschädigung von 250 Euro – die die Bauarbeiter verweigerten. Daraufhin eskalierte die Situation zu einer schweren Nötigung.

Festnahme im Keller

Als Einsatzkräfte der Wiener Polizei am Tatort eintrafen, hatte sich der Beschuldigte bereits in das Kellergeschoss des Gebäudes zurückgezogen, wo er schließlich angehalten werden konnte. Der syrische Staatsangehörige verhielt sich den Beamten gegenüber unkooperativ und zeigte sich zunehmend aggressiv.

Da der Verdacht auf eine psychische Erkrankung bestand, wurde er zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert und anschließend festgenommen. Die Beantragung der Untersuchungshaft steht laut Polizei bevor.

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KO KOSMO-Redaktion
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