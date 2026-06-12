15 Männer prügeln mit Eisenstangen auf 37-Jährigen ein

Eisenstangen, Messer, Schlagstöcke – eine Gruppe von rund 15 Männern verbreitet in Wien-Simmering Angst und Schrecken.

In Wien-Simmering ist ein 37-jähriger Mann am Donnerstagabend Opfer eines brutalen Gruppenangriffs geworden. Rund 15 unbekannte Täter gingen mit Eisenstangen auf ihn los und traten auf ihn ein, bevor sie die Flucht ergriffen. Die Berufsrettung Wien versorgte den Schwerverletzten noch am Einsatzort notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus.

Angriff in Simmering

Kurz nach 22 Uhr alarmierte ein Zeuge über den Polizeinotruf die Einsatzkräfte, nachdem er den Überfall in der Geiselbergstraße beobachtet hatte. Den Angaben zufolge wurde der 37-Jährige von etwa 15 bislang unbekannten Männern attackiert. Schwer verletzt blieb er am Boden zurück, während die Angreifer in Richtung Werkstättenweg flüchteten.

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In diesem Bereich hinterließ die Gruppe laut Zeugenaussagen weitere Spuren der Verwüstung: Fünf abgestellte E-Scooter sowie ein geparktes Fahrzeug wurden von den Männern eingetreten, wobei erheblicher Sachschaden entstand.

Weitere Bedrohung

Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Simmering am Tatort eintrafen, wandte sich ein weiterer Passant an die Einsatzkräfte. Er schilderte, dass die Männer ihn zuvor mit Messern und Teleskopschlagstöcken bedroht hatten. Unmittelbar darauf seien die Verdächtigen erneut geflohen und in unbekannte Richtung verschwunden.