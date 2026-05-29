Slowene bricht um 4 Uhr in Supermarkt ein – „Wollte nur einkaufen

Frech, dreist und mit vollem Einkaufswagen: Eine Wiener Nacht hielt die Polizei gleich zweimal auf Trab.

Freitagfrüh um vier Uhr morgens stellte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes in Wien-Leopoldstadt einen Einbruch in einem Supermarkt fest und alarmierte die Polizei. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau erkannten durch die verglaste Schaufassade bereits von der Straße aus eine Person im Inneren des Geschäfts.

Die Schiebetür der Filiale war gewaltsam aus ihrer Verankerung gerissen worden. Nach dem Betreten des Lokals nahmen die Polizisten einen 47-jährigen slowenischen Staatsbürger fest. Im Verkaufsraum stand ein vollbeladener Einkaufswagen bereit.

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Auf die Frage nach seinem Tun verwies der Mann schlicht auf seinen „Einkauf“ und zeigte auf den Wagen. Der 47-Jährige befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam.

Drohung in Simmering

Bereits am Vorabend waren Einsatzkräfte zu einer Tankstelle in Wien-Simmering gerufen worden. Dort soll ein 50-jähriger Mann eine 25-jährige Angestellte gegen 21 Uhr mit dem Tod bedroht haben, nachdem diese ihn auf ein gegen ihn bestehendes Hausverbot wegen ungebührlichen Verhaltens hingewiesen hatte.

Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten Polizisten der Inspektion Kaiser-Ebersdorfer-Straße den Mann in unmittelbarer Nähe der Tankstelle aufgreifen. In seiner Einvernahme stritt der 50-Jährige die Drohung ab.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.