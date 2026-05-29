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Angespannte Wassersituation

Wasser wird knapper: Umweltschützer verlangen Abgabe für Industrie

Wasser wird knapper: Umweltschützer verlangen Abgabe für Industrie
(Symbolbild FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

Österreichs Grundwasser schwindet – und neue Zahlen zeigen, wie dramatisch die Lage im Mai wirklich war.

Einer aktuellen Auswertung von Greenpeace zufolge haben sich die Grundwasserstände in Österreich im Mai weiter verschlechtert. An 86 Prozent der untersuchten Messstellen wurden niedrige oder sehr niedrige Werte gemessen. Besonders besorgniserregend: An jeder vierten Messstelle wurde der tiefste je für Ende Mai erfasste Grundwasserstand registriert.

Für die Erhebung wertete die Umweltschutzorganisation insgesamt 224 Messstellen im gesamten Bundesgebiet aus. Das Ergebnis zeigt, dass sich der negative Trend trotz vereinzelter Niederschlagsereignisse weiter fortsetzt. Laut Wasserhaushaltsbericht 2026 wiesen bereits im April rund 70 Prozent der Messstellen unterdurchschnittliche Grundwasserstände auf – die Mai-Daten zeigen eine weitere Verschlechterung.

Regionale Rekordtiefststände

Regional besonders stark betroffen ist Salzburg, wo an drei Viertel der Messstellen Rekordtiefststände verzeichnet wurden. In Oberösterreich liegt der Anteil betroffener Messstellen bei 46 Prozent. In Kärnten weisen sämtliche Messstellen einen niedrigen oder sehr niedrigen Wasserstand auf.

Forderungen an Totschnig

Greenpeace richtet klare Forderungen an Wasserminister Norbert Totschnig (ÖVP): Das bereits angekündigte Wasserentnahme-Register soll rasch umgesetzt werden, um den Wasserverbrauch von Industrie und Landwirtschaft nachvollziehbar zu machen. Darüber hinaus spricht sich die NGO für eine Grundwasser-Abgabe für industrielle Großverbraucher aus, die bislang trotz erheblicher Gewinne mit der gemeinsamen Ressource in der Regel keine Abgaben leisten. „Höchste Zeit, dass Wasserminister Totschnig endlich seiner Verantwortung nachkommt und Österreich dürrefit macht“, sagte Sebastian Theissing-Matei von Greenpeace.

Als Ursache für die aktuelle Krise nennt die Organisation das außergewöhnlich trockene Vorjahr, in dem neun der zwölf Monate zu wenig Niederschlag brachten. Auch der Mai lag im österreichweiten Durchschnitt um 30 Prozent unter den üblichen Niederschlagsmengen.

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