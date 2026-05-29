Gerücht über Amoklauf sorgt für Polizeieinsatz an Schule

Ein Gerücht reicht aus, um eine ganze Schule in Alarmbereitschaft zu versetzen – Freitagfrüh in Linz-Urfahr.

Freitagfrüh löste ein Gerücht über einen möglichen Amoklauf einen Großeinsatz der Polizei in Linz-Urfahr aus. Kurz vor Schulbeginn rückten mehrere Streifen zur Berufsschule 6 und 7 aus – offenbar waren zuvor entsprechende Nachrichten über Mobiltelefone kursiert.

Schule gesichert

Wie die Polizei gegenüber „Heute“ unter Verweis auf einen Bericht der „Krone“ bestätigte, hatte der Direktor der Schule die Einsatzkräfte alarmiert. Das Gebäude wurde daraufhin gesichert und die Zugänge überwacht. Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler, die sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Inneren befanden, durften vor Ort bleiben.

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„Der Verdacht hat sich nicht erhärtet und der Einsatz ist schon beendet“, teilte die Exekutive am Vormittag mit. Nach aktuellem Erkenntnisstand handelt es sich demnach um einen Fehlalarm.