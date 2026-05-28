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Terror-Verdacht

Mehrere Verletzte: Angreifer läuft mit Messer auf Schulkinder zu (VIDEO)

Mehrere Verletzte: Angreifer läuft mit Messer auf Schulkinder zu (VIDEO)
FOTO: Screenshot X
2 Min. Lesezeit |

Ein Messer, ein belebter Bahnhof, Schreie mitten im Morgenverkehr – in Winterthur endet ein gewöhnlicher Donnerstag abrupt.

Am Donnerstagmorgen, kurz nach 8.30 Uhr, ist es am Bahnhof Winterthur zu einem Messerangriff gekommen. Ein 31-jähriger Schweizer attackierte mehrere Personen und verletzte drei von ihnen – im Alter von 28, 43 und 52 Jahren – zum Teil schwer. Alle drei wurden anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Augenzeugen zufolge soll der Angreifer während der Tat „Allahu akbar“ gerufen haben. Ein Video soll zudem zeigen, wie der mutmaßliche Täter aus der Bahnhofshalle läuft und dabei diesen Ausruf tätigt.

Festnahme & Tatort

Der Verdächtige wurde noch in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs von der Polizei festgenommen. Zu den Hintergründen der Tat laufen derzeit Ermittlungen. Wie Zeugen gegenüber der Zeitung „Blick“ schilderten, richtete die Polizei eine Absperrung von rund 100 Metern ein, im gesamten Bereich waren zahlreiche Einsatzkräfte präsent.

Am Tatort wurde ein Sichtschutz errichtet. Einer Schulklasse, die sich zum Zeitpunkt des Angriffs offenbar ebenfalls am Bahnhof befand, wurden die Kinder Zeugen der Attacke. Laut einem Bericht des „Tagesanzeigers“ stellte sich die begleitende Lehrerin schützend vor ihre Schülerinnen und Schüler.

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KO KOSMO-Redaktion
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