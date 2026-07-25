Zuschauer stürzt auf Straße – Radprofi kracht ungebremst ins Team-Auto (VIDEOS)

Ein Zuschauer, eine Vollbremsung, ein Aufprall – auf dem Weg zur Alpe d’Huez endet die Tour de France für Einer Rubio abrupt.

Einer der schlimmsten Stürze dieser Tour de France – und er hätte noch weit dramatischer enden können. Fünf Kilometer vor dem Ziel auf dem Weg zur Alpe d’Huez prallt der Kolumbianer Einer Rubio (28) ungebremst in das Heck eines Teamfahrzeugs. Der Movistar-Profi erleidet dabei mehrere tiefe Schnittwunden im Gesicht, die mit 20 Stichen versorgt werden müssen.

Knochen bricht zum Glück keiner. Gegen 22 Uhr kann Rubio das Krankenhaus in Grenoble wieder verlassen – das Rennen allerdings ist für ihn beendet. Die Ärzte sind rasch vor Ort, eine Weiterfahrt kommt für ihn nicht infrage. In der Gesamtwertung hatte er nach der 18. Etappe am Donnerstag Rang 27 belegt.

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Pogacars Rekordfahrt

Dort oben auf dem Gipfel sichert sich Tadej Pogacar derweil seinen fünften Tageserfolg bei dieser Tour und seinen 26. insgesamt bei der Frankreich-Rundfahrt. Der Slowene fliegt förmlich die 21 Kehren des 13,8 Kilometer langen Anstiegs hinauf – und nimmt Marco Pantani (†34) dabei einen Rekord ab, der seit 31 Jahren Bestand hatte. 35:26 Minuten braucht Pogacar für den Aufstieg, der Italiener war 1:24 Minuten langsamer gewesen. Auf seinem Weg zur Bestmarke überholt Pogacar auch Rubio – kurz bevor das Unglück passiert.

Unfallhergang

Wie kommt es zu dem Crash? Elf Kilometer vor dem Ziel tritt Pogacar aus einer Verfolgergruppe an, um die Führenden zu stellen – was ihm gelingt. Nachdem er an Rubio vorbeigezogen ist, folgt ihm das Teamfahrzeug von UAE Emirates durch das dichte Spalier der hunderttausenden Zuschauer am legendären Anstieg.

Termina qui il Tour di Einer Rubio ❌ Il corridore della Movistar è stato costretto al ritiro dopo un violento impatto con l’ammiraglia della UAE Team Emirates che si è improvvisamente fermata davanti a lui. Einer ha ricevuto circa 20 punti ed è stato subito trasportato… pic.twitter.com/78eAEa5huq — Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 24, 2026

Dann die entscheidenden Sekunden: Ein Zuschauer tritt von rechts auf die Fahrbahn, offenbar um etwas aufzuheben, und fällt dabei direkt vor das UAE-Fahrzeug. Der Fahrer reagiert geistesgegenwärtig und leitet eine Vollbremsung ein – das zeigen Videoaufnahmen, die in den sozialen Medien kursieren. Rubio, unmittelbar dahinter fahrend, hat keine Chance mehr zu bremsen und knallt frontal ins Heck, wobei sogar die Scheibe zerbrach.

Im Teamfahrzeug selbst scheint niemand den Aufprall bemerkt zu haben – es setzt seine Fahrt fort, wohl erleichtert, den Zuschauer nicht überfahren zu haben.