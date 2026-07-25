Sechs Kinder tot aufgefunden: Brand sollte Massaker in Haus vertuschen

Ein Hausbrand in Michigan entpuppt sich als Verbrechen – und die Opfer sind vor allem Kinder.

In einem Wohnhaus im US-Bundesstaat Michigan sind bei einem Brand acht Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen wurden am Freitagmorgen entdeckt, als die Feuerwehr zu dem Einsatz gerufen wurde. Das Gebäude liegt in Grand Haven Township, einer Gemeinde am Michigansee im Westen Michigans.

Zu den Todesopfern zählen sechs Kinder im Alter von fünf bis fünfzehn Jahren, wie die Behörden mitteilten. Bei den beiden Erwachsenen wird das Alter auf etwa 40 bis 50 Jahre geschätzt. Ob sie die Eltern der Kinder waren, ist bislang ungeklärt.

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Schüsse vor Brand

Erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen legen nahe, dass mehrere der Opfer Schusswunden aufwiesen. Die Polizei geht davon aus, dass die Menschen zunächst getötet und das Haus anschließend in Brand gesetzt wurde. Hinweise auf flüchtige Verdächtige liegen nach Angaben von US-Medien derzeit nicht vor.

Berichten zufolge lebten alle Opfer gemeinsam in dem Haus und dürften derselben Familie angehört haben.

Die Ermittler weisen darauf hin, dass die Untersuchungen noch ganz am Anfang stehen.