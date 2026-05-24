Pfefferspray-Einsatz in orthodoxer Kirche – Polizist verletzt

Ein Gottesdienst endet mit Pfefferspray, Todesdrohungen und einem verletzten Beamten – mitten in Wien.

Ort des Geschehens

Am Samstagabend kam es in der Russisch-Orthodoxen Kathedrale in Wien-Landstraße zu einem Polizeieinsatz. Wie die Landespolizeidirektion am darauffolgenden Tag bekannt gab, fiel ein 42-Jähriger in der späthistoristischen Kirche durch aggressives Auftreten und lautes Schreien auf. Als ein Geistlicher und ein Kirchenmitarbeiter versuchten, ihn des Gebäudes zu verweisen, steigerte sich sein Verhalten weiter.

Polizisten, die in der unmittelbaren Umgebung zum Observationsdienst an Botschaftsgebäuden abgestellt waren, eilten daraufhin zur Unterstützung herbei.

Gewaltsame Festnahme

Auch das Eingreifen der Beamten vermochte den Mann nicht zu besänftigen. Da sein Verhalten auf eine psychische Erkrankung hindeutete, wurde der gebürtige Rumäne auf Grundlage des Unterbringungsgesetzes in ein Krankenhaus eingewiesen. Nach dem österreichischen Unterbringungsgesetz dürfen Personen gegen oder ohne ihren Willen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, wenn sie an einer psychischen Erkrankung leiden und dadurch ihr Leben oder ihre Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährden; die Aufnahme darf nur in einer für die Behandlung geeigneten psychiatrischen Abteilung eines öffentlichen oder vertraglich gesicherten Krankenhauses erfolgen.

Noch vor der Festnahme ballte er die Fäuste, bedrohte die Einsatzkräfte mit dem Tod und marschierte schließlich mit einer gefüllten 1,5-Liter-Flasche drohend auf einen Polizisten zu. Dieser setzte daraufhin Pfefferspray ein. Die Festnahme selbst erforderte erheblichen körperlichen Kraftaufwand, wobei ein Beamter gegen ein geparktes Auto geworfen wurde und sich dabei Verletzungen zuzog, die ihn zwangen, den Dienst vorzeitig zu beenden.