Bosnier brutal ermordet: GPS-Signal führt zu Leiche

Ein GPS-Signal führte die Ermittler zu ihm – tief vergraben in einem Waldstück nahe Potsdam. Der Fall eines bosnischen Geschäftsmanns wirft düstere Fragen auf.

Der Geschäftsmann Ismet K. aus Bosnien und Herzegowina ist tot – seine Leiche wurde in einem Waldstück nahe Potsdam entdeckt, rund 50 Kilometer von Berlin entfernt. Aufgespürt wurde der Tote mithilfe des GPS-Signals seines Mobiltelefons: Der Körper lag mehr als einen Meter tief im Erdreich vergraben.

Kein Lösegeld

Wie die Berliner Zeitung berichtet, deutet der bisherige Ermittlungsstand auf ein Gewaltverbrechen hin – der Mann soll schwere Verletzungen im Hals- und Kopfbereich erlitten haben. Von einer Entführung mit Lösegeldabsicht geht die Polizei offenbar nicht aus: Die Familie des Opfers erhielt nach seinem Verschwinden keinerlei Kontaktaufnahme durch mögliche Täter, eine Lösegeldforderung blieb aus.

Pressekonferenz angekündigt

Die Ermittlungsbehörden haben sich bislang nicht öffentlich geäußert. Die Berliner Staatsanwaltschaft kündigte jedoch für Anfang der Woche eine Pressekonferenz an, bei der weitere Details zum Fall bekanntgegeben werden sollen.

Die Fahndung nach den Tätern läuft.