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Inferno in Liesing – Rauchwolke über Wien

Inferno in Liesing – Rauchwolke über Wien
(FOTO: Lesereporter)
1 Min. Lesezeit |

Eine mächtige Rauchwolke über Wien-Liesing sorgte am Sonntagabend für Alarmstimmung – Feuerwehren rückten massiv aus.

In Wien-Liesing brach am Sonntagabend auf dem Gelände einer Recyclinganlage ein Feuer aus, das eine weithin sichtbare Rauchwolke über der Stadt erzeugte. Zahlreiche Feuerwehren rückten zu dem Einsatz aus.

Feuer unter Kontrolle

Knapp vor 21 Uhr konnte die Feuerwehr vorsichtige Entwarnung geben: Das Feuer sei auf das Betriebsgelände beschränkt und befinde sich unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauerten jedoch an.

Laut Informationen von „Heute“ dürfte sich Baum- und Grasschnitt entzündet haben, wobei die genaue Brandursache noch unklar ist.

Trotz der enormen Rauchentwicklung blieben Verletzte glücklicherweise aus.

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