Achtung Autofahrer: Beim Vignetten-Kauf in Slowenien drohen teure Fallen

Wer für Slowenien eine E-Vignette kauft, tappt schnell in eine teure Falle – und merkt es erst an der Kontrollstelle.

In Slowenien häufen sich die Fälle, in denen Autofahrer beim Online-Kauf einer E-Vignette in eine Falle tappen: Nicht autorisierte Wiederverkäufer betreiben täuschend echt wirkende Websites und kassieren dabei kräftig ab – mitunter mehrere Dutzend Prozent über dem gesetzlich festgelegten Preis.

Doch das finanzielle Risiko ist nicht das einzige Problem. In einigen Fällen haben Wiederverkäufer nach erfolgter Zahlung zwar tatsächlich eine E-Vignette über den offiziellen Mautbetreiber DARS (slowenische Autobahngesellschaft) erworben – das verknüpfte Kennzeichen jedoch nachträglich still und heimlich geändert. Der Käufer glaubte, abgesichert zu sein, fuhr aber faktisch ohne gültige Vignette.

Dreiste Masche

Noch dreister: Manche Anbieter kassieren schlicht und ergreifen, ohne jemals eine Vignette zu erwerben. Besonders tückisch ist, dass diese dubiosen Anbieter gezielt Werbeflächen kaufen und so in den Suchergebnissen ganz oben erscheinen – oft noch vor den offiziellen Seiten. Wer also einfach den ersten Treffer anklickt, kann rasch bei einem unseriösen Anbieter landen.

Empfindliche Strafen drohen

Die Konsequenzen für Betroffene sind gravierend: In Slowenien wird das Fahren ohne gültige E-Vignette auf Autobahnen und Schnellstraßen in der Regel mit einem Bußgeld von 300 Euro geahndet, wobei bei schneller Zahlung ein Nachlass von bis zu 50 Prozent gewährt werden kann. Noch drastischer: Nach slowenischem Recht können Führerschein oder Personalausweis bis zur Begleichung der Geldstrafe und für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten einbehalten werden. Wer also Opfer eines Vignetten-Betrugs wurde, zahlt im schlimmsten Fall doppelt – einmal an die Betrüger und einmal an den slowenischen Staat.

Autorisierte Verkaufsstellen

Als einzige autorisierte Online-Verkaufsstellen für slowenische E-Vignetten gelten derzeit: die offizielle DARS-Website (evinjeta.dars.si), die ASFINAG (shop.asfinag.at), der ADAC (www.adac.de/fahrzeugwelt/maut-vignette/) sowie PETROL (www.petrol.si). Jede andere Website sollte man umgehend verlassen, sobald die URL nicht einer dieser Adressen entspricht.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann sich auch direkt an das Maut-Callcenter wenden: telefonisch unter +386 1 518 8 350