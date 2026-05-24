KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Badeunglück

Schwächeanfall im Längsee – 22-Jähriger stirbt in 14 Meter Tiefe

Schwächeanfall im Längsee – 22-Jähriger stirbt in 14 Meter Tiefe
(FOTO: iStock)
2 Min. Lesezeit |

An einem Sonntagnachmittag ereignete sich am Längsee im Bezirk St. Veit an der Glan in Kärnten ein tödliches Badeunglück. Ein 22-Jähriger war gemeinsam mit einem 17-jährigen Begleiter vom Rutschensteg aus in Richtung Bojeninsel geschwommen, als er plötzlich – noch rund 40 Meter vom Ziel entfernt – unter die Wasseroberfläche verschwand. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Kärnten dürfte ein Schwächeanfall den Sturz in die Tiefe ausgelöst haben.

Umstehende Badegäste reagierten sofort. Der 17-Jährige tauchte mehrfach nach seinem Freund, erreichte ihn jedoch nicht. Auch weitere Helfer konnten den Vermissten trotz wiederholter Tauchversuche nicht ausfindig machen. Erst nach etwa 40 Minuten gelang es Einsatztauchern, den jungen Mann in rund 14 Metern Tiefe zu bergen. Der Längsee weist eine mittlere Tiefe von rund 10 Metern und eine maximale Tiefe von 27 Metern auf.

Schnelle Bergung

Die Freiwillige Feuerwehr St. Veit an der Glan wurde um 14.11 Uhr alarmiert. Wie Feuerwehrsprecher Jürgen Sampl mitteilte, befanden sich bereits 24 Minuten nach der Alarmierung vier Taucher im Wasser. Nach etwa zehn Minuten Suche wurde der 22-Jährige gefunden und an die Oberfläche gebracht.

Die Rettungskräfte leiteten unmittelbar nach der Bergung Reanimationsmaßnahmen ein. Der junge Mann wurde in das Klinikum Klagenfurt transportiert, wo er kurz darauf verstarb.

Psychische Belastung

Für die beteiligten Einsatzkräfte stellen solche Einsätze eine außerordentliche psychische Belastung dar. Feuerwehrsprecher Sampl hob hervor, wie bedeutsam eine fundierte Ausbildung und der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft in solchen Momenten sind. Nach Einsätzen dieser Art werde stets eine Nachbesprechung abgehalten, um Abläufe zu reflektieren und mögliche Verbesserungen zu identifizieren.

Neben der Feuerwehr waren auch die Wasserrettung, mehrere umliegende Feuerwehren sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Grenzabkommen
Kroatien bricht EU-Regeln – 16 neue Grenzübergänge zu Bosnien
| Badeunglück
Schwächeanfall im Längsee – 22-Jähriger stirbt in 14 Meter Tiefe
| Vignettenbetrug
Achtung Autofahrer: Beim Vignetten-Kauf in Slowenien drohen teure Fallen
| Großbrand
Inferno in Liesing – Rauchwolke über Wien
| Ermittlungen
Bosnier brutal ermordet: GPS-Signal führt zu Leiche
MEHR AKTUELLE NEWS