Kroatien bricht EU-Regeln – 16 neue Grenzübergänge zu Bosnien

Kroatien bricht mit EU-Standards – und setzt damit ein Signal, das weit über die Grenze zu Bosnien und Herzegowina hinausreicht.

Kroatien hat sich bereit erklärt, Bosnien und Herzegowina entgegenzukommen und dabei einen Präzedenzfall gegenüber den bisherigen Standards der Europäischen Union zu setzen: Die Zahl der Grenzübergänge zwischen beiden Ländern wird deutlich ausgeweitet – für den Verkehr von Waren aller Art ebenso wie für den internationalen Personenverkehr.

Bilateraler Vertrag

Grundlage dafür ist ein neuer bilateraler Vertrag, der aus mehrmonatigen Verhandlungen zwischen Delegationen beider Staaten hervorgegangen ist. Die Gespräche fanden zwischen Dezember 2025 und April 2026 statt und wurden durch konkrete Probleme ausgelöst: Transportunternehmen aus Bosnien und Herzegowina sowie Transitreisende sahen sich zuletzt mit erheblichen Schwierigkeiten beim Grenzübertritt konfrontiert – vor allem infolge der Einführung neuer Kontrolltechnologien. Besonders das Ein- und Ausreisesystem (EES) hat die Einreise bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger in den Schengen-Raum spürbar erschwert.

Sarajevo hatte in diesem Zusammenhang wiederholt die Eröffnung zusätzlicher Grenzübergänge gefordert. Der nun vereinbarte Vertrag trägt diesen Forderungen in wesentlichen Punkten Rechnung: Er sieht die Möglichkeit vor, bis zu sechs Übergänge für den Warenverkehr aller Kategorien zu eröffnen – eine erhebliche Abweichung von den bislang geltenden europäischen Maßstäben. Darüber hinaus ist die Umkategorisierung von zehn bestehenden Übergängen für den grenznahen Personenverkehr in vollwertige internationale Übergänge vorgesehen, was die Durchlässigkeit der Grenze für Reisende deutlich erhöht.

EU-Standards umgangen

Die EU hat für die Eröffnung von Grenzübergängen zu Drittstaaten standardisierte Kriterien festgelegt, die sich am tatsächlichen Waren- und Personenaufkommen, der Verkehrsinfrastruktur sowie der wirtschaftlichen Entwicklung der jeweiligen Grenzregionen orientieren. Auf dieser Grundlage war die Europäische Kommission in den vergangenen 15 Jahren wiederholt zu dem Schluss gekommen, dass für den Warenverkehr mit Bosnien und Herzegowina höchstens zwei rund um die Uhr geöffnete und mit allen erforderlichen Grenz- und Zollkontrollen ausgestattete Übergänge notwendig seien.

Mit dem nun ausgehandelten Abkommen weicht Zagreb von dieser Einschätzung deutlich ab.