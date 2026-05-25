KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
French Open

Djokovic schreibt erneut Geschichte – und feiert mit Tanzeinlage (VIDEO)

Djokovic schreibt erneut Geschichte – und feiert mit Tanzeinlage (VIDEO)
FOTO: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON
2 Min. Lesezeit |

Mit 39 Jahren, einem Rekord im Gepäck und Tanzeinlage inklusive: Novak Djokovic meldet sich in Paris eindrucksvoll zurück.

Zwei Tage nach seinem 39. Geburtstag schrieb Novak Djokovic in Paris Geschichte – und ließ sich den Jubel anschließend mit einer Tanzeinlage verdienen. Der Serbe bezwang in der ersten Runde der French Open den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard mit 5:7, 7:5, 6:1, 6:4 und meisterte damit eine Auftakthürde, die ihn zunächst alles abverlangte.

Es war Djokovics 82. Einzelteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier – Allzeitrekord. Vor ihm hielt Roger Federer mit 81 Starts den Rekord. Das Turnier selbst würdigte diesen Meilenstein auf der Plattform X mit den Worten: „Eine beispiellose Langlebigkeit auf der höchsten Bühne.“ Für den 24-maligen Major-Sieger – 10 Australian Open, 3 French Open, 7 Wimbledon, 4 US Open – gilt in Roland Garros eine makellose Bilanz: Noch nie ist er dort in der ersten Runde gescheitert.

Schwieriger Auftakt

Dass es diesmal eng werden würde, zeichnete sich früh ab. Mpetshi Perricard, der mit einem der härtesten Aufschläge auf der Tour ausgestattet ist, setzte Djokovic auch mit seiner wuchtigen Vorhand immer wieder unter Druck. Der erste Satz ging an den Außenseiter.

Erst gegen Ende des zweiten Durchgangs begann Djokovic, das Geschehen zu kontrollieren – und von da an ließ er nichts mehr anbrennen. Während die Fehlerquote bei Mpetshi Perricard in die Höhe schnellte, fand Djokovic zunehmend in seinen Rhythmus. „Der Körper fühlt sich im Moment ganz gut an, und ich muss das Spiel noch in den Griff bekommen“, sagte Djokovic nach dem Match.

Preisgelder im Fokus

Abseits des Platzes brodelt es in Paris unterdessen ebenfalls. Bereits vor Turnierbeginn hatten die Profis mit einem teilweisen Medienboykott auf die aus ihrer Sicht zu niedrigen Preisgelder aufmerksam gemacht.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Ermittlungen
Passanten finden mumifizierte Leichen in Bauruine
| Einbruch
SS-Uniformen aus Theater gestohlen – DNA-Spuren am Tatort
| Pfingstwochenende
Rückreiseverkehr beginnt – Asfinag warnt vor Mega-Staus
| French Open
Djokovic schreibt erneut Geschichte – und feiert mit Tanzeinlage (VIDEO)
| Grenzabkommen
Kroatien bricht EU-Regeln – 16 neue Grenzübergänge zu Bosnien
MEHR AKTUELLE NEWS