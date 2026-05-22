Paris, Roland Garros, 39 Kerzen: Novak Djokovic feiert seinen Geburtstag dort, wo Legenden gemacht werden.

In Paris feiert Novak Djokovic heute seinen 39. Geburtstag – und das ausgerechnet in jener Stadt, in der er schon so oft Geschichte geschrieben hat. Die French Open 2026 beginnen am Sonntag, dem 24. Mai 2026, und Djokovic steht auf der veröffentlichten Teilnehmerliste im Hauptfeld der Herren-Einzelkonkurrenz. Während die Tennismetropole sich auf den Beginn des Turniers einstimmt, steht der Serbe nicht wegen eines bevorstehenden Matches im Rampenlicht, sondern wegen der Flut an Glückwünschen, die ihm aus allen Ecken der Welt entgegengebracht werden. Verbunden sind diese Botschaften mit der Hoffnung, dass er auch in diesem Jahr wieder den Weg zum Titel findet.

Rekordhalter im Tennis

Die Welle der Anerkennung unterstreicht einmal mehr, welchen Stellenwert Djokovic im Weltsport einnimmt. Nahezu sämtliche Tennisportale, die ihm zum Ehrentag gratulieren, lassen dabei die Zahlen sprechen, die seine beispiellose Karriere definieren: 101 Titel, 24 Grand-Slam-Trophäen, 40 Masters-1000-Erfolge, sieben ATP-Finals-Siege, der Davis-Cup-Triumph mit Serbien sowie 428 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. Djokovic hat die French Open dreimal gewonnen, zuletzt 2023.

Den krönenden Abschluss dieser ohnehin schon einzigartigen Sammlung bildet das olympische Gold. In zahlreichen Beiträgen wird dabei unmissverständlich festgehalten: Djokovics Statistik ist die beeindruckendste, die der Tennissport je hervorgebracht hat.