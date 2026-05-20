Djokovic holt sich Jugendfreund als neuen Cheftrainer

Djokovic rüstet sich für Roland Garros – und holt sich dabei einen Mann an die Seite, den er seit Kindheitstagen kennt.

Laut einem Bericht des Portals Sport Klub hat Novak Djokovic sein Trainerteam mit einer prominenten Personalie verstärkt: Viktor Troicki übernimmt die Rolle des Cheftrainers an der Seite des 24-fachen Grand-Slam-Champions. Troicki, ein enger Vertrauter und langjähriger Weggefährte Djokovics, wurde bereits beim Training für die French Open gesichtet – an jenem Tag, als Djokovic gemeinsam mit Alexander Zverev auf dem Platz stand.

Keine unbekannte Konstellation: Troicki fungierte zuletzt als Teamchef der serbischen Davis-Cup-Auswahl und begleitete Djokovic auch bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris – jenem Turnier, das mit dem historischen Goldmedaillengewinn endete.

Troickis neue Rolle

Über die konkreten Vertragsinhalte ist bislang nichts nach außen gedrungen. In den vergangenen Jahren setzte Djokovic wiederholt auf kurzzeitige Kooperationen mit engen Vertrauten aus dem Tenniszirkus – darunter Nenad Zimonjic und Dusan Vemic. Ob die Zusammenarbeit mit Troicki von längerer Dauer sein wird, bleibt offen.

Zuletzt betreute Troicki Miomir Kecmanovic, weshalb die neue Konstellation mit Djokovic durchaus als Zäsur gewertet werden kann. Weitere Details werden nach Djokovics Eröffnungspressekonferenz in Paris erwartet, die am Wochenende angesetzt ist.

Die Position des Cheftrainers hatte zuvor fast ein volles Jahr lang Boris Bosnjakovic inne, der sich innerhalb des Teams auf Analyse und Gegnerscouting spezialisiert hat und ebenfalls in Paris vor Ort ist. Djokovic und Troicki verbindet weit mehr als eine professionelle Beziehung – die beiden, zwischen denen lediglich ein Jahr Altersunterschied liegt, kennen sich seit Kindheitstagen und haben gemeinsam zahlreiche Höhen und Tiefen im Profisport durchlebt.

Einen ihrer größten gemeinsamen Momente erlebten sie beim ATP Cup 2020, als das Duo Serbien im Finale gegen Spanien zum Titel trug.

Kecmanovics Nachfolge

Troicki verlässt damit das Team von Miomir Kecmanovic, der zuletzt das Challenger-Turnier in Valencia für sich entschied und damit die Rückkehr in die Top 50 der Weltrangliste schaffte. Als Nachfolger auf der Trainerbank übernimmt Ognjen Jovanovic, der bereits zuvor phasenweise Teil von Kecmanovics Betreuerstab war.

Troicki hatte die Zusammenarbeit mit Kecmanovic Anfang 2025 aufgenommen; davor begleitete er fast zwei vollständige Saisonen lang Hamad Medjedovic auf der Tour. Seit 2021 ist er zudem als Teamchef der serbischen Davis-Cup-Mannschaft tätig.

Als aktiver Spieler erreichte Troicki in der Weltrangliste Platz zwölf und sicherte sich drei ATP-Titel. Den Einzug in ein Grand-Slam-Viertelfinale schaffte er nie – fünfmal stand er im Achtelfinale, doch zweimal ließ er dabei eine komfortable 2:0-Satzführung aus den Händen gleiten: 2011 in Paris gegen Andy Murray und 2015 in Wimbledon gegen Vasek Pospisil.