Horrorfund in Kroatien: Tierschützer finden Dutzende tote Hunde

47 lebende Hunde, über 30 Kadaver – was Tierschützer nahe Rijeka entdeckten, hat selbst 25-jährige Veteranen sprachlos gemacht.

Auf einem Grundstück nahe Rijeka haben freiwillige Tierschützer einen Fund gemacht, der selbst erfahrene Helfer an ihre Grenzen gebracht hat. Auslöser war ein tödlicher Verkehrsunfall: Anfang Mai kam ein 64-jähriger Hundehalter auf der kroatischen Autobahn A1 ums Leben – und hinterließ ein Szenario, das die Tierschutzgemeinschaft des Landes bis heute beschäftigt.

Nachdem der Unfall bekannt geworden war, erreichte den Tierschutzverein Rijeka ein Hilferuf: Auf dem Grundstück des Verstorbenen warteten zahlreiche Hunde auf Versorgung. Die Freiwilligen machten sich auf den Weg – ohne zu ahnen, was sie dort vorfinden würden. „Wir dachten, es wären 27 Hunde – am Ende zählten wir 47 lebende Tiere“, schildert eine Freiwillige des Tierheims in einem emotionalen Beitrag auf Social Media.

Schockierender Fund

Die Tiere befanden sich in einem Zustand, der die Helfer sprachlos machte. Viele der Hunde waren verletzt, abgemagert und von Wunden gezeichnet. Sie lebten eingesperrt unter Bedingungen, die jede Grundversorgung vermissen ließen – Schlaf- und Kotplatz an ein und demselben Ort. „Der Horror dort lässt sich kaum in Worte fassen“, berichtet die Helferin.

Was die Tierschützer in den Folgestunden entdeckten, verschlimmerte die Lage noch weiter. Zunächst stießen sie auf tote Hunde im Kühlschrank, bei einer erneuten Rückkehr zum Anwesen fanden sie schließlich mehr als 30 Hundekadaver – verteilt in Truhen, Kühlschränken, Schränken, auf dem Boden und in der Badewanne. „Uns stockte der Atem“, schilderte die Freiwillige.

Zu den Umständen, die die Helfer vorfanden, gesellt sich eine besonders beunruhigende Vermutung: Die Tierschützer gehen mittlerweile davon aus, dass der Besitzer die lebenden Hunde möglicherweise mit den Kadavern verendeter Tiere ernährt haben könnte. „Warum hat er sie nicht begraben? Überall war Erde rund um das Haus“, fragt sich die Helferin.

Auch ein „Heute“-Leser, der selbst ehrenamtlich beim Tierschutzverein Rijeka tätig ist und an dem Einsatz teilnahm, beschreibt das Erlebte als das Schlimmste, das er je gesehen habe. Selbst die Leiterin des Tierheims, Merima Ferk, habe erklärt, dass sie in 25 Jahren Tierschutzarbeit noch nie etwas Vergleichbares erlebt habe, berichtete die „Heute“.

Behörden versagten

Besonders bitter stimmt die Tierschützer, dass die Zustände auf dem Grundstück offenbar seit Langem bekannt waren. Nachbarn hätten die Situation laut dem Freiwilligen bereits „hunderte Male“ bei den zuständigen Behörden angezeigt – ohne dass etwas unternommen worden wäre. Während inzwischen Spendengelder aus der Bevölkerung eingehen, vermissen die Helfer nach wie vor jede Form politischer Rückendeckung.

„Wir wollen kein Geld aus Österreich. Wir wollen Druck machen, damit das jeder sieht und endlich gehandelt wird“, sagt der Freiwillige. Der Verein arbeite unter widrigsten Bedingungen – zeitweise ohne Strom und fließendes Wasser. Daran müsse sich nach Ansicht der Tierschützer dringend etwas ändern.

Wie das Nachrichtenportal 24sata berichtet, ereignete sich der tödliche Unfall am 5. Mai auf der Autobahn zwischen Jastrebarsko und Karlovac. Im Fahrzeug des Mannes befanden sich zum Zeitpunkt des Crashs zwei Hunde: Einer überlebte den Aufprall nicht, der andere konnte von Rettungskräften geborgen und anschließend in einer Tierklinik behandelt werden.