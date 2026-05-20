Nach 22 Jahren warten – Arsenal wird endlich Meister

22 Jahre Warten, ein Titel auf dem Sofa – und ein Abschied, der alles überschattet. Nord-London explodiert.

Nach 22 langen Jahren ist es so weit: Arsenal ist wieder Meister. Die Gunners haben die Premier League zurückerobert – und das ausgerechnet vom Sofa aus. Weil Manchester City am Dienstagabend bei Bournemouth nicht über ein 1:1 hinauskam, ist der Vorsprung der Londoner vier Spieltage vor Saisonende auf vier Punkte angewachsen – und damit mathematisch nicht mehr einzuholen. Der 14. Meistertitel der Vereinsgeschichte ist perfekt.

Zuletzt hatte Arsenal 2004 unter Arsène Wenger die Liga gewonnen. Seitdem: drei Vizemeisterschaften, aber kein Titel. Den Grundstein für den jetzt vollendeten Triumph legte das Team von Mikel Arteta bereits am Montagabend mit einem 1:0-Heimsieg gegen Burnley. Seit der siebten Runde stand Arsenal fast ununterbrochen an der Tabellenspitze – auch wenn im Saisonendspurt, wie in den Jahren zuvor, die Anspannung spürbar zunahm.

Artetas erster Titel

Für Arteta persönlich ist es der erste Meistertitel als Cheftrainer. Der 44-Jährige hat sich damit endgültig aus dem Schatten seines Landsmanns und früheren Vorgesetzten Pep Guardiola befreit, dem er einst als Assistent bei Manchester City gedient hatte. Und noch ist die Saison nicht vorbei: Am 30. Mai wartet im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain die nächste große Chance – auf das Double der besonderen Art.

Während in Nord-London die Korken knallen, endet die zehnjährige Ära Guardiolas bei Manchester City auf denkbar bittere Weise. Die Vorstellung seiner Mannschaft in Bournemouth war über weite Strecken enttäuschend, phasenweise geradezu blutleer. Eli Junior Kroupi brachte die Gastgeber in der 39. Minute in Führung, der Ausgleich durch Erling Haaland fiel erst in der 95. Minute – zu spät, um noch irgendetwas zu retten. Für Guardiola, der mit Manchester City 20 Titel gewann, darunter sechs Meisterschaften sowie in dieser Saison Ligacup und FA Cup, steht der Abschied kurz bevor. Laut Medienberichten soll er seine Spieler bereits darüber informiert haben, dass er den Verein am Saisonende verlassen wird.

Guardiolas Abgang

Einem Bericht der „Sun“ zufolge teilte Guardiola den Spielern seine Entscheidung in einer kurzfristig einberufenen Telefonkonferenz am Montagabend mit. Zuvor hatten mehrere Medien über seinen bevorstehenden Rückzug berichtet. Guardiola soll über den Zeitpunkt dieser Veröffentlichungen verärgert gewesen sein und sich bei seinen Spielern dafür entschuldigt haben, dass sie von seinem Abgang zuerst aus der Presse erfahren mussten. Die Berichte hätten ihn selbst überrascht.

Dabei hatte es noch am Samstag, unmittelbar nach dem FA-Cup-Triumph, offenbar geheißen, Guardiola werde seinen bis 2027 laufenden Vertrag erfüllen. Die Kehrtwende traf die Mannschaft demnach unvorbereitet. Inzwischen wird bereits über mögliche Nachfolger spekuliert.

Als heißester Kandidat gilt der frühere Chelsea-Trainer Enzo Maresca, der unter Guardiola selbst einmal als Co-Trainer gearbeitet hatte.