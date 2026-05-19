Ende einer Ära: Verabschiedet sich Pep Guardiola als Trainer?

Eine Ära geht zu Ende: Pep Guardiola und Manchester City stehen offenbar vor dem Abschied – und die Zeichen waren kaum zu übersehen.

Zehn Jahre, 20 Trophäen, eine Ära. Pep Guardiola hat Manchester City vom Etihad Stadium aus in eine der dominantesten Phasen der Klubgeschichte geführt – und diese Zeit neigt sich nun offenbar dem Ende zu. Sechs englische Meistertitel und der lang ersehnte Champions-League-Triumph stehen in seiner Bilanz als City-Manager.

Davor hatte der Katalane bereits beim FC Bayern München und dem FC Barcelona bewiesen, dass er zu den besten Trainern seiner Generation zählt. In der englischen Öffentlichkeit kursieren die Abschiedsgerüchte schon seit geraumer Zeit. Dass zahlreiche Assistenten Guardiolas ihren Weggang zum Saisonende bereits bestätigt haben, ließ wenig Spielraum für Interpretationen – es war nur eine Frage der Zeit, bis der Cheftrainer selbst folgen würde.

Citys schwache Saison

Eine offizielle Bestätigung des Klubs steht zwar noch aus, doch die Zeichen verdichten sich. In dieser Saison wird Manchester City aller Voraussicht nach ohne englischen Meistertitel bleiben. Am 19. Mai 2026 führt der FC Arsenal die Premier League 2025/2026 mit 82 Punkten vor Manchester City mit 77 Punkten an. Arsenal steht kurz vor dem Titelgewinn und macht den Citizens den Platz an der Spitze streitig.

Guardiola wird die Mannschaft noch beim Auswärtsspiel in Bournemouth in der vorletzten Premier-League-Runde betreuen.

Das abschließende Heimspiel am Sonntag gegen Aston Villa dürfte dann sein letzter Auftritt als Manchester-City-Trainer sein. Die Premier-League-Saison 2025/2026 endet am 24. Mai 2026, an dem der 38. und letzte Spieltag ausgetragen wird.

Mögliche Nachfolge

Als heißester Kandidat auf die Nachfolge gilt laut Transferexperte Fabrizio Romano Enzo Maresca. Romano veröffentlichte nach dem Bericht der Daily Mail lediglich seine bereits im April getätigte Meldung zu Maresca erneut – ohne neue Details hinzuzufügen.