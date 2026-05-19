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Rückschlag

Knochenbruch! WM-Traum für Barca-Star geplatzt

Knochenbruch! WM-Traum für Barca-Star geplatzt
FOTO: EPA/Enric Fontcuberta
1 Min. Lesezeit |

Ein Mittelfußbruch, eine OP, ein Turnier – für Fermin Lopez bricht eine Saison auf einen Schlag zusammen.

Schwerer Schlag für den FC Barcelona: Mittelfeldspieler Fermin Lopez hat sich im Spiel gegen Betis einen Mittelfußbruch am rechten Fuß zugezogen. Der Spanier musste zur Halbzeit unter starken Schmerzen vom Platz und wurde umgehend ausgewechselt. Der Klub bestätigte die Diagnose noch am selben Tag – ein Rückschlag, der sowohl den FC Barcelona als auch die spanische Nationalmannschaft hart trifft.

Lücke im Kader

Lopez gehörte in dieser Saison zu den konstantesten Kräften im Kader der Katalanen. In 48 Pflichtspieleinsätzen erzielte er 13 Tore und legte 17 weitere auf – Zahlen, die ihn zu einem der produktivsten Spieler im gesamten Kader machten. Sein Ausfall reißt eine spürbare Lücke in Barcelonas Offensivspiel.

WM-Aus droht

Laut einem Bericht von Mundo Deportivo steht Lopez eine Operation bevor. Die Ausfallzeit wird auf vier bis acht Wochen geschätzt – womit er die bevorstehende Weltmeisterschaft verpassen wird.

Für die spanische Nationalmannschaft kommt diese Hiobsbotschaft zur Unzeit: La Roja trifft in der Gruppe H auf Uruguay, Kap Verde und Saudi-Arabien und muss nun ohne einen ihrer kreativsten Mittelfeldspieler in das Turnier gehen.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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