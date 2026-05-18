1860-Fans schleusen Hass-Banner in Bayern-Meisterfeier (VIDEO)

Mitten in der Meisterfeier des FC Bayern gelang Stadtrivalen ein Streich, der erst aus der Vogelperspektive sein volles Ausmaß enthüllte.

Mitten in der Meisterparty des FC Bayern München auf dem Marienplatz in München spielte sich eine Szene ab, die zunächst niemand bemerkte – und die hinterher niemand so schnell vergessen wird. Am Sonntag, dem 17. Mai 2026, feierte der deutsche Rekordmeister seine 35. Meisterschaft – doch inmitten von Tausenden feiernden Anhängern bahnte sich ein riesiges Banner seinen Weg durch die Menge, das auf den ersten Blick wie eine offizielle Aktion wirkte. Das vermeintliche Bayern-Logo entpuppte sich jedoch als sorgfältig geplanter Coup: Auf dem XXL-Banner stand in aller Deutlichkeit „FC Bauern Hurensöhne“ – und wer noch Zweifel hatte, dem ließ die mit schwarzem Edding aufgetragene Zahl „1860″ keinen Raum mehr dafür.

Löwen-Fans schlagen zu

Nach BILD-Informationen steckt hinter der Aktion eine Gruppe von Fans des Stadtrivalen 1860 München. Besonders bitter für die Bayern: Das manipulierte Banner ist sogar deutlich auf den großen Bildern der Feier zu erkennen. Erst aus der Vogelperspektive wird das ganze Ausmaß des Derby-Streichs sichtbar.

😡 Torcedores do 1860 München abriram uma bandeira escrito “FC Bayern Hurensöhne (filhos da put@)” durante a festa de comemoração do Bayern. pic.twitter.com/Q8IXSzt1qC — FC Bayern Brasileiro (@FCBayernXtra) May 17, 2026

Stadionsprecher Stephan Lehmann wurde von Manuel Neuer auf das Treiben aufmerksam gemacht und versuchte noch gegenzusteuern: „Könnt ihr mal kurz die Plane einholen, weil ihr seht ja nichts drunter. Tut sie bitte kurz zusammen.“ Doch der Versuch kam zu spät. Genau in jenem Moment flimmerte das Banner bereits über die Bildschirme – mitten in der offiziellen Meisterfeier des deutschen Rekordmeisters.

Neuers WM-Schweigen

Unterdessen bleibt auch die Causa Neuer ein Dauerthema. Begleitet der Bayern-Keeper die Nationalmannschaft trotz seines Rücktritts zur WM? Neuer äußerte sich zu Titeln, seiner Verletzung und Familienplänen – zur WM-Frage hingegen schwieg er.