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Großeinsatz

Tiger bricht aus Gehege aus – Mann verletzt

Tiger bricht aus Gehege aus – Mann verletzt
FOTO: iStock/Thorsten Spoerlein
1 Min. Lesezeit |

Ein Tiger bricht aus, ein Mensch wird angegriffen – auf einem Privatgelände in Sachsen eskaliert eine Situation mit dramatischem Ausgang.

In Schkeuditz (Sachsen) ist am Sonntag ein Tiger aus einem privaten Gehege ausgebrochen und hat dabei eine Person angegriffen. Die Polizei bestätigte den Einsatz und rückte mit starken Kräften an. Das Tier hatte sich auf dem Anwesen der als „Tigerkönigin“ bekannten Dompteurin Carmen Zander losgerissen.

Polizei erschießt Tiger

Das Tier wurde von der Polizei erschossen, wie die Behörden inzwischen bestätigten. Die übrigen Raubkatzen auf dem Gelände befinden sich weiterhin in ihren Gehegen, eine Gefährdung der Bevölkerung besteht nicht mehr. Insgesamt hält Carmen Zander auf ihrem Anwesen in Schkeuditz zehn Tiger – vier erwachsene Tiere und sechs Jungtiere.

Während ein Rettungshubschrauber auf einer angrenzenden Wiese landete, durchkämmten schwer bewaffnete Beamte das weitläufige Areal.

Auch die Feuerwehr Dölzig war im Einsatz vor Ort.

KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
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