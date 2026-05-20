Eine Brücke als Sinnbild des 30-jährigen Stillstandes in Bosnien

Es gibt Bilder, die mehr sagen als jede politische Analyse. Der eingestürzte Teil der alten Brücke am Grenzübergang Gradiška ist so ein Bild. Beton, Stahl, Staub – und dahinter ein Land, das seit drei Jahrzehnten zwischen Vergangenheit und Zukunft feststeckt.

Ausgerechnet dort, wo Bosnien und Herzegowina mit Kroatien und damit auch mit der Europäischen Union verbunden ist, wurde sichtbar, was in diesem Staat seit Jahren schiefläuft: Eine alte Brücke bricht teilweise ein, während wenige Meter weiter eine neue, moderne Verbindung seit Jahren fertig dasteht – aber lange nicht regulär genutzt werden konnte. Nicht, weil es an Technik fehlte. Nicht, weil Europa kein Geld gegeben hätte. Nicht, weil die Menschen keine Verbindung bräuchten. Sondern weil sich Institutionen, Zuständigkeiten und politische Interessen gegenseitig blockieren.

Die neue Brücke bei Gradiška wurde bereits 2022 fertiggestellt. Sie sollte Verkehr entlasten, Handel erleichtern, Wartezeiten verkürzen und Bosnien und Herzegowina besser mit dem EU-Raum verbinden. Stattdessen wurde sie zum Denkmal einer absurden Realität: Ein Millionenprojekt steht bereit, während Bürger, Unternehmer, Pendler und Reisende weiter im Stau stehen. Die Blockade rund um den Grenzübergang wurde zuletzt mit Streitigkeiten innerhalb der indirekten Steuerverwaltung und offenen Fragen zwischen der Republika Srpska und der Föderation begründet. Politisch mag jede Seite ihre Argumente haben. Für die Bevölkerung bleibt das Ergebnis dasselbe: Stillstand.

Genau darin liegt das eigentliche Problem Bosnien und Herzegowinas. Das Land hat nicht zu wenige Ebenen, sondern zu viele Vetos. Nicht zu wenig Politik, sondern zu viele politische Zentren. Ein Staat, zwei Entitäten, die Republika Srpska und die Föderation, dazu der Brčko-Distrikt, Parlamente auf mehreren Ebenen, eine dreiköpfige Präsidentschaft und ein Hoher Repräsentant, der als internationale Kontrollinstanz über dem System steht. Dieses Konstrukt war nach Dayton notwendig, um den Krieg zu beenden. Doch 30 Jahre später stellt sich die nüchterne Frage: Kann ein Friedensvertrag dauerhaft ein funktionierendes Staatsmodell ersetzen?

Bosnien und Herzegowina will in die Europäische Union. Österreich unterstützt diesen Weg seit Jahren, ebenso die EU selbst, die dem Land 2022 den Kandidatenstatus verliehen und 2024 die Öffnung von Beitrittsverhandlungen beschlossen hat. Auch sicherheitspolitisch ist Österreich stark engagiert, unter anderem über EUFOR Althea. Doch der europäische Weg verlangt mehr als Symbole, Gipfelfotos und wohlklingende Erklärungen. Er verlangt funktionierende Institutionen, klare Verantwortung und Entscheidungen, die nicht bei jeder innenpolitischen Auseinandersetzung blockiert werden.

Schmidt hat seinen Rücktritt angekündigt – offiziell aus persönlichen Gründen, aber inmitten einer tiefen politischen Krise und anhaltender Auseinandersetzungen. Foto: EPA/FEHIM DEMIR

Die jüngste Entwicklung rund um den Hohen Repräsentanten Christian Schmidt zeigt zusätzlich, wie fragil das politische System geblieben ist. Schmidt hat seinen Rücktritt angekündigt – offiziell aus persönlichen Gründen, aber inmitten einer tiefen politischen Krise und anhaltender Auseinandersetzungen über die Autorität seines Amtes. Auch das ist ein starkes Signal: Ein Land, das drei Jahrzehnte nach Kriegsende weiterhin internationale Aufsicht braucht, kann nicht so tun, als sei sein innerer Staatsaufbau nur eine technische Frage.

Dabei wäre es falsch, die Schuld pauschal einer Volksgruppe, einer Entität oder einer Partei zuzuschieben. Genau diese Logik hat Bosnien zu lange gelähmt. Das Problem ist struktureller: Ein System, das fast jede Entscheidung in eine ethnische, territoriale oder parteipolitische Machtfrage verwandelt, produziert zwangsläufig Blockaden. Die Brücke von Gradiška ist deshalb nicht nur ein Infrastrukturproblem. Sie ist ein politisches Gleichnis.

Denn was bedeutet europäische Integration konkret, wenn ein Staat nicht einmal einen fertigen Grenzübergang rechtzeitig in Betrieb nehmen kann? Was bedeutet Reformbereitschaft, wenn Millioneninvestitionen an Zuständigkeitsfragen hängen bleiben? Und was bedeutet Zukunft, wenn die Bürger immer wieder erleben, dass ihre alltäglichen Bedürfnisse weniger zählen als institutionelle Machtspiele?

Die Brücke hätte ein Symbol des Aufbruchs sein können. Sie hätte zeigen können, dass Bosnien und Herzegowina trotz komplizierter Geschichte fähig ist, gemeinsame Projekte umzusetzen. Stattdessen wurde sie zum Symbol eines Landes, das noch immer zu oft an sich selbst scheitert.

Am Ende zahlen nicht die Funktionäre den Preis. Sie fahren vielleicht andere Strecken, sitzen in anderen Büros und erklären den Stillstand mit politischen Notwendigkeiten. Die Rechnung bekommen jene, die keine Pressekonferenz einberufen können: Pendler, Unternehmer, Lkw-Fahrer, Familien, Reisende und alle Menschen, die einfach nur wollen, dass ihr Land funktioniert. Letztlich ist es die Bevölkerung, die unter diesem politischen Stillstand am meisten leidet.