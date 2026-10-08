KOSMO KOSMO
Keine Artikel gefunden
Versuche einen anderen Suchbegriff
Login
KOSMO KOSMO
Facebook Instagram TikTok YouTube
Seuchenalarm

Neue Entwicklung im Pest-Fall: Russland meldet fast 5.000 negative Tests

Neue Entwicklung im Pest-Fall: Russland meldet fast 5.000 negative Tests
Symbolbild Foto: iStock
2 Min. Lesezeit |

Eine tote Laborantin, ein zerbrochenes Reagenzglas – und ein Erreger, der die Welt in Alarmbereitschaft versetzt.

In einem Krankenhaus der sibirischen Stadt Schelechow bei Irkutsk ist eine 28-jährige Laborantin verstorben. Russische Behörden gaben als Todesursache eine Lungenentzündung unbekannter Herkunft an. Im Raum steht jedoch der Verdacht, dass die junge Frau sich durch ein zerbrochenes Reagenzglas mit dem Pest-Erreger Yersinia pestis infiziert haben könnte.

Internationale Reaktionen

Der Vorfall hat umgehend internationale Reaktionen ausgelöst. Die WHO, die EU-Kommission und das US-Außenministerium fordern von Russland vollständige und nachvollziehbare Informationen zu dem Fall. WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus erklärte, man habe Russland um detaillierte Auskünfte zum Verlauf der Erkrankung, dem möglichen Erreger und Berichten über einen zweiten betroffenen Mitarbeiter gebeten. Gleichzeitig stellte die Organisation technische Unterstützung in Aussicht.

Die russische Gesundheitsbehörde Rospotrebnadzor gibt sich unterdessen beruhigend: Unter den rund 200 isolierten Kontaktpersonen seien keine Hinweise auf Pesterkrankungen festgestellt worden. Bereits 60 Prozent von ihnen wurden aus der Quarantäne entlassen. Dennoch kursieren in sozialen Netzwerken weiterhin Spekulationen über eine mögliche Epidemie.

Skepsis & Einschätzung

Das Vertrauen in offizielle russische Verlautbarungen ist international begrenzt – eine Skepsis, die nicht zuletzt durch Ereignisse wie die Nuklearkatastrophe von Tschernobyl historisch begründet ist. US-Präsident Donald Trump schloss einen Zusammenhang mit einer Biowaffe dennoch aus: „Nun, das glauben wir nicht.“ Ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist seinen Angaben zufolge geplant.

Unabhängiger Journalismus braucht Unterstützung

Guter Journalismus entsteht nicht nebenbei. Gründliche Recherche, sorgfältige Faktenprüfung und eine kritische Einordnung brauchen Zeit, Erfahrung und Ressourcen. Damit wir weiterhin unabhängig berichten können – frei von politischem oder wirtschaftlichem Einfluss – sind wir auf deine Unterstützung angewiesen.

Hilf mit, unabhängigen Journalismus zu sichern.
KO KOSMO-Redaktion
KOSMO-Redaktion
Teilen

Newsticker

| Geiseldrama
Waffenkontrolle eskaliert: Behördenmitarbeiter tot, Schütze verbarrikadiert
| Strafen
15.000 Kontrollen, 253 Betriebe dicht, Jetskis weg, Läden zu: Montenegros Sommer-Bilanz
| Wirtschaftsmacht
Irland im Griff fremder Konzerne: 72 Prozent der Wirtschaft in Auslandshand
| Ausnahmetalente
Aus Banja Luka und Trebinje in die Weltspitze – Bosniens Wunderkinder
| Konsequenzen
Gefälschter Impfpass: Xhaka vor Gericht – Urteil ist gefallen
MEHR AKTUELLE NEWS