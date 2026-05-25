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Pfingstwochenende

Rückreiseverkehr beginnt – Asfinag warnt vor Mega-Staus

Rückreiseverkehr beginnt – Asfinag warnt vor Mega-Staus
Foto: iStock
1 Min. Lesezeit |

Das Pfingstwochenende hat Österreichs Autobahnen fest im Griff – und der nächste Stau-Höhepunkt steht bereits bevor.

Bereits in den frühen Morgenstunden des Samstags staute sich der Pfingstreiseverkehr auf den Hauptrouten – ganz wie erwartet. Ein liegen gebliebener Wohnwagen auf der Überholspur der A8 in Bayern sorgte für eine rasch wachsende Blechschlange, die sich auf 25 Kilometer ausdehnte.

Zwischen dem Chiemsee und Puch/Urstein mussten Reisende am Vormittag mit einer Wartezeit von eineinhalb Stunden rechnen. Auch ein Unfall in Bayern trug zur Eskalation bei – vor dem Grenzübergang am Walserberg reichte der Stau ebenfalls auf 25 Kilometer.

Rückreise am Montag

Am Pfingstmontag dreht sich die Richtung des Reiseverkehrs um: Nun machen sich die Kurzurlauber auf den Heimweg. Die Asfinag rechnet dabei mit erheblichen Behinderungen und rät Autofahrern zu Geduld – besonders auf der A10 Tauernautobahn ist mit zähem Vorankommen zu rechnen.

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KO KOSMO-Redaktion
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