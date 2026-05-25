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Einbruch

SS-Uniformen aus Theater gestohlen – DNA-Spuren am Tatort

SS-Uniformen aus Theater gestohlen – DNA-Spuren am Tatort
FOTO: iStock
1 Min. Lesezeit |

Einbruch im Stadttheater Mödling: Diebe hinterließen Spuren – und eine brisante Spur führt direkt zur Bühne.

Im Stadttheater Mödling hat es einen Einbruch gegeben: Unbekannte Täter entwendeten Kostümteile aus der aktuell laufenden Produktion „Der Bockerer“. Der entstandene Schaden wird laut ORF-Radio auf rund 500 Euro beziffert. Das Theater erstattete Anzeige, wie Ö3 in der Nacht auf Montag meldete.

Biologische Spuren

Theaterintendant Bruno Max geht nach Angaben von Ö3 davon aus, dass die Einbrecher über den Fluchtweg in das Gebäude gelangt sind. Auf Facebook teilte Max am Freitag mit, dass die Täter „gut auswertbare biologische Spuren hinterlassen“ hätten. Zu den gestohlenen Gegenständen zählten laut diesem Posting Teile von Wehrmachts- und SS-Uniformen.

Neue Sicherheitsvorkehrungen

In demselben Facebook-Beitrag informierte Max außerdem darüber, dass das Theater seine Sicherheitsvorkehrungen inzwischen ausgebaut hat – unter anderem durch neue Schlösser, eine Alarmanlage sowie zusätzliche Kameras.

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KO KOSMO-Redaktion
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