Nach Anschlag: Österreich beobachtet mehr als 650 Personen – es gilt Terrorwarnstufe 4 von 5

Ein bekannter Gefährder, seit Jahren im Visier der Behörden und zeitweise überwacht – trotzdem soll er zugeschlagen haben. Der Anschlag von Berlin wirft auch ein grelles Licht auf Österreichs Sicherheitslage.

Nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag im Umfeld des Christopher Street Day in Berlin rückt die Sicherheitslage auch in Österreich wieder in den Mittelpunkt. Nach den zuletzt öffentlich genannten Zahlen beobachtet der heimische Staatsschutz mehr als 650 Personen mit Bezügen zu jihadistischem Gedankengut. Innerhalb dieser Szene wird eine niedrige dreistellige Zahl als gefährlich und potenziell gewaltbereit eingestuft.

Der Anschlag am Rande des Berliner CSD hat in Deutschland und weit darüber hinaus tiefe Bestürzung ausgelöst. Am Samstagabend gegen 22 Uhr wurde ein weißer Kastenwagen vom Potsdamer Platz kommend in den Berliner Tiergarten und durch den Ahornsteig gesteuert. Dabei wurden mehrere Menschen an- oder umgefahren. Eine Frau kam ums Leben, 29 weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

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Nach Angaben des deutschen Innenministers Alexander Dobrindt soll der Fahrer anschließend weitere Menschen mit einer Stichwaffe, mutmaßlich einer Machete, angegriffen haben. Dieser Teil des Tatablaufs wird von den Ermittlern weiterhin geprüft. Der 21-jährige Tatverdächtige wurde am Sonntagabend in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau aufgespürt. Nach Angaben der Polizei lief er mit einer Stichwaffe auf die Einsatzkräfte zu, woraufhin das Spezialeinsatzkommando das Feuer eröffnete. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen starb der Mann noch am Einsatzort.

Bekannter Gefährder

Besonders brisant ist der Umstand, dass der mutmaßliche Täter den deutschen Sicherheitsbehörden seit Jahren bekannt war. Nach gemeinsamen Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung war er als islamistischer Gefährder eingestuft worden und galt als radikalisiert sowie gewaltbereit. Bereits seit seinem 16. Lebensjahr soll er dem Verfassungsschutz bekannt gewesen sein.

Im Jahr 2025 soll der Mann mehrfach versucht haben, sich im Ausland der Terrormiliz „Islamischer Staat“ anzuschließen. Im Libanon wurde er festgenommen und später nach Deutschland überstellt, wo er zunächst in Untersuchungshaft kam. Im Mai 2026 verurteilte ihn ein Jugendschöffengericht wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und zehn Monaten.

Der Mann befand sich allerdings nicht einfach auf Bewährung. Das Gericht hatte die Entscheidung über eine mögliche Aussetzung der Strafe zur Bewährung im Rahmen einer sogenannten Vorbewährung zunächst zurückgestellt. Nach der Aufhebung des Haftbefehls kam er unter Auflagen auf freien Fuß. Dazu gehörten unter anderem Beratungsgespräche sowie die Verpflichtung, Änderungen seines Wohnsitzes oder Aufenthaltsortes zu melden.

Nach seiner Freilassung wurde der 21-Jährige zeitweise observiert, allerdings nicht rund um die Uhr. Auch sein Telefon soll überwacht worden sein. Zudem wurde seine Gefährdungslage nach Angaben von ARD-Terrorismusexperten wiederholt neu bewertet. Der Fall wirft damit erneut die Frage auf, wie Sicherheitsbehörden und Justiz mit bekannten und potenziell gefährlichen Extremisten umgehen sollen – eine Frage, die auch für Österreich von großer Relevanz ist.

Nach den zuletzt öffentlich zugänglichen Angaben vom Jänner 2026 beobachtet der österreichische Verfassungsschutz mehr als 650 Personen, denen eine Nähe zu jihadistischem Gedankengut zugeschrieben wird. Innerhalb dieser Gruppe bewegt sich die Zahl jener islamistischen Extremisten, die als gefährlich gelten, im niedrigen dreistelligen Bereich. Dabei handelt es sich um Personen, bei denen eine grundsätzliche Bereitschaft zur Anwendung von Gewalt nicht ausgeschlossen werden kann.

Die mehr als 650 beobachteten Personen sind jedoch nicht automatisch als „Gefährder“ einzustufen. Bei dieser Einstufung handelt es sich um eine engere behördliche Kategorie, die auf einer standardisierten Bewertung des von einer Person ausgehenden Risikos beruht. Wie viele Menschen in Österreich aktuell offiziell als Gefährder geführt werden, wird aus Sicherheitsgründen nicht öffentlich bekannt gegeben.

In einer parlamentarischen Anfragebeantwortung vom 1. Juni 2026 verweigerte das Innenministerium sowohl die Bekanntgabe der aktuellen Zahl als auch eine Aufschlüsselung nach Bundesländern. Begründet wurde dies damit, dass selbst allgemeine oder verneinende Angaben Rückschlüsse auf den Erkenntnisstand der Behörden zulassen könnten. Dadurch könnten laufende oder zukünftige Ermittlungen beeinträchtigt und die Arbeit der Sicherheitsbehörden erschwert werden.

Österreichs Gefährdungslage

In Österreich gilt nach wie vor die Terrorwarnstufe „hoch“, die vierte von insgesamt fünf Stufen und damit die zweithöchste Stufe des nationalen Warnsystems. Angehoben wurde sie am 18. Oktober 2023 vor dem Hintergrund der Eskalation im Nahen Osten und des damaligen islamistischen Terroranschlags in Brüssel. Bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts im Mai 2026 bestätigten die Behörden, dass die Gefährdungslage in Europa weiterhin als hoch bewertet werde.

Die Warnstufe bedeutet nicht, dass den Sicherheitsbehörden konkrete Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag vorliegen. Sie beschreibt vielmehr eine erhöhte abstrakte Gefährdung. Diese macht verstärkte Schutzmaßnahmen, eine intensivere Beobachtung potenziell gefährlicher Personen und eine enge Zusammenarbeit mit internationalen Sicherheitsbehörden erforderlich.

Der aktuelle Verfassungsschutzbericht zeichnet ein deutliches Bild: Im Jahr 2025 wurden in Österreich insgesamt 306 Tathandlungen mit islamistischer oder jihadistischer Motivlage registriert. Im Jahr davor waren es 215 gewesen. Das entspricht einem Anstieg um 42,3 Prozent.

Im Zusammenhang mit diesen Tathandlungen wurden bundesweit insgesamt 574 Delikte angezeigt. Die Sicherheitsbehörden führten 129 Hausdurchsuchungen einschließlich freiwilliger Nachschauen durch und nahmen 40 Personen fest. Insgesamt konnten 272 Tatverdächtige ausgeforscht und angezeigt werden.

Mehr als die Hälfte der erfassten Tathandlungen spielte sich im digitalen Raum ab. Bei 172 der insgesamt 306 Fälle – das entspricht 56,2 Prozent – fand die strafbare Handlung im Internet statt, insbesondere in sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten.

Besonders auffällig ist das Alter vieler Tatverdächtiger: 85 der insgesamt 272 ausgeforschten Beschuldigten waren Jugendliche. Das entspricht einem Anteil von 31,3 Prozent. Der Staatsschutz warnt vor einer zunehmenden Beschleunigung von Radikalisierungsprozessen auf sozialen Plattformen, Videodiensten und über verschlüsselte Kommunikationskanäle.

Terrororganisationen und extremistische Netzwerke verbreiten dort gezielt Propaganda, verherrlichen Gewalttaten und sprechen zunehmend auch Minderjährige an. Nach Einschätzung des Verfassungsschutzes können entsprechende Radikalisierungsprozesse inzwischen innerhalb weniger Monate verlaufen. Eine wichtige Rolle spielen dabei Algorithmen, die Nutzern immer extremere Inhalte anzeigen können.

Die österreichischen Behörden haben ihre Maßnahmen gegen islamistischen Extremismus zuletzt deutlich intensiviert. Im Vorfeld des Eurovision Song Contests 2026 in Wien wurden seit Mitte April bundesweit mehr als 140 Meldeverpflichtungen, über 40 Gefährderansprachen und mehr als 15 Sicherheitsdialoge durchgeführt. Der Schwerpunkt dieser präventiven Maßnahmen lag in Wien und Niederösterreich.

Im Rahmen eines österreichweiten Schwerpunktmonats im Mai vollzogen die Behörden außerdem sechs Festnahmeanordnungen und führten 14 Hausdurchsuchungen durch. Unter den festgenommenen Personen befanden sich fünf Männer im Alter zwischen 14 und 45 Jahren sowie eine 16-jährige Jugendliche.

Den Beschuldigten werden unter anderem Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, Aufforderung zu terroristischen Straftaten, die Verbreitung von Propagandamaterial des sogenannten Islamischen Staates sowie die Gutheißung terroristischer Straftaten vorgeworfen. Die Ermittlungen und die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.