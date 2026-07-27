Heimkehr statt Abwanderung: Kroatien erlebt historische Wende

Kroatien zieht wieder an – und das gleich von zwei Seiten. Ein demografischer Wendepunkt zeichnet sich ab.

Zum vierten Mal in Folge verzeichnet Kroatien mehr Zuzüge als Abgänge. Besonders ins Auge fällt dabei eine Entwicklung, die lange kaum vorstellbar schien: 2025 kehrten erstmals mehr kroatische Staatsbürger aus dem Ausland zurück, als das Land verließen. Der anhaltend positive Wanderungstrend stützt sich jedoch nach wie vor in erster Linie auf ausländische Arbeitskräfte.

Am deutlichsten zeigt sich der Wandel bei den kroatischen Staatsangehörigen selbst. 16.843 von ihnen zogen 2025 aus dem Ausland nach Kroatien zurück, während 13.138 das Land in die andere Richtung verließen – ein positiver Saldo von 3.705 Personen. Zum Vergleich: 2017 hatten noch 45.367 kroatische Staatsbürger Kroatien den Rücken gekehrt. Seitdem ist diese Zahl Jahr für Jahr gesunken. Die aktuellen Zahlen markieren damit eine klare Zäsur gegenüber jener Ära, in der Zehntausende vor allem nach Deutschland, Österreich und Irland abgewandert waren.

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Rückgang des Wanderungsgewinns

Im Gesamtjahr 2025 zogen 56.665 Menschen aus dem Ausland nach Kroatien, während 37.485 Personen ihren Wohnsitz ins Ausland verlegten. Daraus ergibt sich ein Wanderungsgewinn von 19.180 Personen. Dieser Überschuss fiel jedoch merklich geringer aus als noch im Vorjahr: 2024 waren 70.391 Menschen zugezogen und nur 38.997 abgewandert, was einem Gewinn von 31.394 Personen entsprach. Der Zuzug hat sich damit spürbar abgeschwächt.

Das wichtigste Herkunftsland für Zuzüge nach Kroatien war 2025 Deutschland. 9.268 Personen verlegten ihren Wohnsitz von dort nach Kroatien, in die Gegenrichtung zogen 6.238 Menschen. Besonders bemerkenswert ist die Zusammensetzung der Rückkehrer: 8.334 von ihnen besaßen die kroatische Staatsbürgerschaft. Gleichzeitig wanderten 6.145 kroatische Staatsangehörige von Kroatien nach Deutschland aus. Allein aus Deutschland kehrten damit rund 2.200 Kroaten mehr zurück, als dorthin abwanderten.

Auch die Migrationsbeziehung zu Österreich bleibt eng. 2.033 Menschen zogen von Österreich nach Kroatien, während 2.053 Personen den umgekehrten Weg nahmen. Die Gesamtbilanz ist mit einem Minus von 20 Personen nahezu ausgeglichen. Bei den kroatischen Staatsangehörigen blieb Österreich jedoch ein Auswanderungsziel: 1.733 Rückkehrern standen 2.022 Auswanderer gegenüber.

Aus Bosnien und Herzegowina zogen 6.306 Menschen nach Kroatien, während 4.988 Personen in die entgegengesetzte Richtung aufbrachen – ein Wanderungsgewinn von 1.318 Personen. Dabei ist zwischen Herkunftsland und Staatsangehörigkeit zu unterscheiden: 4.915 der Zugewanderten besaßen die Staatsbürgerschaft von Bosnien und Herzegowina, während im selben Zeitraum 4.391 bosnisch-herzegowinische Staatsbürger Kroatien verließen.

Mit Serbien war die Bilanz nahezu ausgeglichen. 4.275 Menschen zogen von dort nach Kroatien, 3.954 gingen in die Gegenrichtung. Betrachtet man ausschließlich serbische Staatsangehörige, standen 3.705 Einwanderern 3.664 Auswanderer gegenüber – ein rechnerisches Plus von lediglich 41 Personen.

Regionale Unterschiede

Trotz der wachsenden Zahl kroatischer Rückkehrer wird die positive Wanderungsbilanz weiterhin überwiegend durch ausländische Staatsangehörige getragen. Von den 56.665 Zugewanderten waren 70,3 Prozent Ausländer, 29,7 Prozent kroatische Staatsbürger. Besonders ausgeprägt war der Zuzug aus asiatischen Ländern: 6.264 Menschen kamen aus Nepal, 4.500 von den Philippinen und 2.420 aus Indien. Ein Großteil von ihnen ist in der Gastronomie, im Tourismus, auf Baustellen, in der Logistik sowie in weiteren Branchen tätig, die unter erheblichem Arbeitskräftemangel leiden. Gleichzeitig verließen 24.346 ausländische Staatsangehörige Kroatien wieder.

Regional profitieren vor allem die Küstengebiete und der Großraum Zagreb. Den höchsten Wanderungsgewinn gegenüber dem Ausland erzielte die Gespanschaft Split-Dalmatien mit 3.135 Personen, gefolgt von der Gespanschaft Istrien mit 2.818, Zagreb mit 2.484 und der Gespanschaft Primorje-Gorski kotar mit 2.233 Personen. Als einzige Gespanschaft mit einer negativen Auslandswanderungsbilanz verzeichnete die Gespanschaft Sisak-Moslavina ein Minus von 252 Personen. Innerhalb des Landes setzt sich die Abwanderung aus Teilen Slawoniens fort: Besonders betroffen sind die Gespanschaften Brod-Posavina und Vukovar-Srijem, während das Zagreber Umland und die Gespanschaft Istrien weiter Einwohner hinzugewinnen.