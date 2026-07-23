Zagreb setzt auf die nächste Generation: 65 junge Auslandskroaten sollen künftig direkt mit der Regierung sprechen.

Kroatien hat erstmals ein institutionelles Gremium geschaffen, das junge Menschen aus der kroatischen Diaspora und den kroatischen Gemeinschaften im Ausland direkt in den politischen Dialog einbindet. Der neue Rat wurde am 22. Juli in Zagreb offiziell konstituiert und zählt 65 Mitglieder im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Die Mitglieder stammen aus Bosnien und Herzegowina, aus kroatischen Minderheitengemeinschaften in Europa sowie aus klassischen Auswanderungsländern auf dem europäischen Kontinent und in Übersee.

An die Spitze des Gremiums wurde Leonardo Artukovic aus Bosnien und Herzegowina gewählt. Vier Vizepräsidenten ergänzen die Führungsstruktur: Robert Tokic vertritt die Kroaten aus Bosnien und Herzegowina, Marko Vidacek die kroatischen Minderheiten in Europa, Anna Maria Arapovic die überseeische Diaspora und Eva Zacharis die europäische Diaspora. Bereits bei der konstituierenden Sitzung verabschiedeten die Mitglieder einstimmig die Geschäftsordnung des Rates.

Bevorzugte Quelle auf Google Lies KOSMO als bevorzugte Quelle in deinen Google-Suchergebnissen und Discover-Feed. Hinzufügen

Inhalt 1:

Ziele & Themen

Das neue Gremium soll jungen Auslandskroaten einen direkten institutionellen Zugang zur kroatischen Regierung eröffnen. Inhaltlich stehen der Erhalt von Sprache und Kultur, Bildungsinitiativen sowie wissenschaftliche und wirtschaftliche Kooperationen im Vordergrund. Darüber hinaus sollen Fragen rund um Rückkehrmöglichkeiten, Praktika, Beschäftigungsperspektiven und berufliche Vernetzung auf die Agenda kommen.

Die Mitglieder wurden von kroatischen Gemeinschaften und Organisationen im Ausland nominiert und anschließend von der Regierung ernannt. Von den 65 Sitzen entfallen 13 auf Vertreter der Kroaten aus Bosnien und Herzegowina, 17 auf kroatische Minderheiten in europäischen Ländern und 35 auf die Diaspora in Europa und Übersee.

Inhalt 2:

Begrenzte Befugnisse

Der Rat ist als Beratungsgremium konzipiert und verfügt damit über keine legislativen Befugnisse. Er kann Vorschläge und Initiativen erarbeiten, jedoch weder Gesetze beschließen noch staatliche Fördermittel eigenständig vergeben oder die Regierung rechtlich zur Umsetzung seiner Empfehlungen verpflichten. Ob das Gremium tatsächlich politisches Gewicht entfaltet, wird letztlich davon abhängen, ob die zuständigen Ministerien seine Vorschläge aufgreifen und daraus konkrete Programme entwickeln.

Kroatien bemüht sich seit Jahren darum, die Bindung zu den Millionen Menschen kroatischer Herkunft im Ausland zu festigen und einen Teil der Abgewanderten zur Rückkehr zu bewegen. Damit das Gremium über symbolische Wirkung hinauskommt, wäre Transparenz in der Arbeit unerlässlich: öffentlich zugängliche Vorschläge, regelmäßige Sitzungen und nachvollziehbare Reaktionen der Ministerien auf die eingebrachten Initiativen.

Inhalt 3:

Mit der Konstituierung der Führungsstruktur ist der Rat nun handlungsfähig.