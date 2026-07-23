Österreichische Post übernimmt serbischen Paketriesen

Millionen Pakete, ein Netzwerk von 300 Stationen und nun ein Käufer: D Express wechselt die Hände.

Im Jahr 2025 beförderte D Express rund 14 Millionen Pakete und erwirtschaftete dabei einen Jahresumsatz von etwa 36 Millionen Euro.

Netz & Transaktion

In Serbien verfügt das Unternehmen über ein Netz von mehr als 300 Paketstationen. Im Rahmen der Übernahme durch die Österreichische Post werden neben dem Logistikzentrum in Belgrad insgesamt 27 Zustell- beziehungsweise Distributionsbasen sowie die bestehende Infrastruktur in die Transaktion einbezogen.

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Details zum Kaufpreis wurden zwischen den beteiligten Parteien vertraulich behandelt.

Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Zustimmungen, wie aus einer offiziellen Aussendung hervorgeht. Nach Angaben von D Express und der Österreichischen Post soll D Express nach Abschluss mit der bereits bestehenden serbischen Post-Tochter City Express zu einem gemeinsamen Unternehmen fusioniert werden.