Österreichs Alters-Dilemma: Mehr Lebensjahre, aber auch mehr Leiden

Länger leben, aber kränker: Eine neue Studie zeigt, was der globale Fortschritt im Gesundheitswesen übersieht.

Weltweit nimmt die Lebenserwartung zu – doch gleichzeitig verbringen Menschen am Ende ihres Lebens immer längere Zeiträume in schlechtem gesundheitlichem Zustand. Einer im Fachjournal The Lancet Public Health veröffentlichten Studie zufolge lag die durchschnittliche Zahl der Lebensjahre bei schlechter Gesundheit im Jahr 1990 bei 8,8 Jahren. Bis 2023 stieg dieser Wert auf 10,7 Jahre – ein Anstieg von knapp zwei Jahren.

Der Anteil der Lebenszeit, den Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen verbringen, erhöhte sich damit von 13,6 Prozent im Jahr 1990 auf 14,5 Prozent im Jahr 2023.

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Wachsende Krankheitskluft

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Christopher Murray vom Institute for Health Metrics and Evaluation der University of Washington in Seattle zog für die Analyse Daten aus 204 Ländern und Regionen heran. Für Menschen, die 1990 geboren wurden, liegt die durchschnittlich zu erwartende Lebensspanne bei 64,6 Jahren. Bei jenen, die 2023 zur Welt kamen, sind es bereits 73,8 Jahre – ein Zuwachs von fast zehn Jahren.

Die Zahl der Jahre, die in guter Gesundheit verbracht werden, wuchs im selben Zeitraum von 55,9 auf 63,1 Jahre, also um 7,2 Jahre. „Fortschritte im gesunden Altern sollten nicht nur an der Lebensspanne gemessen werden, sondern an der Gesundheitsspanne“, wurde Studienleiter Murray in einer Mitteilung seines Instituts zitiert.

Die sogenannte Krankheitskluft – die Differenz zwischen Lebensspanne und Gesundheitsspanne – fiel vor allem in Ländern mit hoher Lebenserwartung besonders deutlich aus. In den USA belief sie sich auf 14 Jahre, in Australien auf 13,9 Jahre und in Kanada auf 13,7 Jahre. In den Ländern südlich der Sahara betrug sie hingegen lediglich neun Jahre. Für Österreich weist die Studie einen Anstieg dieser Lücke von 9,9 Jahren im Jahr 1990 auf 11,9 Jahre im Jahr 2023 aus.

Frauen besonders betroffen

Für Frauen weltweit betrug diese Lücke 2023 durchschnittlich 12,1 Jahre, für Männer 9,3 Jahre. „Frauen leben fast überall auf der Welt länger als Männer, aber sie verbringen mehr dieser zusätzlichen Jahre bei schlechter Gesundheit“, sagte Co-Autorin Catherine Bisignano.

Als besonders einflussreiche Faktoren identifizierte das Forschungsteam Erkrankungen des Bewegungsapparats – allen voran Schmerzen im unteren Rückenbereich – sowie psychische Leiden wie Depressionen und Angststörungen. Viele dieser Erkrankungen seien vermeidbar, hält das Team fest, und verweist dabei auf erhöhte Blutzuckerwerte, Übergewicht, Mangelernährung und Rauchen als wesentliche Risikofaktoren.

Laut Statistik Austria lag die Lebenserwartung in Österreich im Zeitraum 2022 bis 2024 für Männer bei 79,4 Jahren und für Frauen bei 84,1 Jahren.