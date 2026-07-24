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Keplerplatz

Messerangriff in Wien-Favoriten: Verdächtiger griff später Polizisten an

Messerangriff in Wien-Favoriten: Verdächtiger griff später Polizisten an
Symbolbild (FOTO: iStockphoto)
2 Min. Lesezeit |

Messerangriff am Keplerplatz, Flucht vor der Polizei – und dann eskaliert die Situation erst richtig.

Ein 25-jähriger Mann erschien am Donnerstag gegen 12.00 Uhr auf der Polizeiinspektion Keplergasse, um eine Körperverletzung anzuzeigen. Kurz zuvor soll er im Bereich des Keplerplatzes in Wien-Favoriten zunächst mit einer Glasflasche beworfen und danach mit einem Messer an der Hand verletzt worden sein. Unmittelbar nach dem Vorfall gelang es dem Opfer, den mutmaßlichen Angreifer mit dem Handy zu filmen.

Messer sichergestellt

Die alarmierten Beamten rückten sofort zur Tatörtlichkeit aus und trafen den Beschuldigten dort an. Als dieser die Polizisten erblickte, warf er einen Gegenstand in eine nahegelegene Grünfläche. Bei der anschließenden Nachsuche fanden die Beamten ein Klappmesser, das sichergestellt wurde.

Festnahme nach Angriff

Der 21-jährige Tatverdächtige algerischer Herkunft wurde zur Einvernahme in eine nahe gelegene Polizeiinspektion gebracht. Im Verlauf der Befragung steigerte sich sein Verhalten zunehmend: Der Mann wurde aggressiver und versuchte schließlich, die Beamten mit Tritten anzugreifen. Daraufhin wurde er vorläufig festgenommen.

Im Rahmen einer Personendurchsuchung stellten die Beamten zudem eine geringe Menge Suchtmittel sicher.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte in eine Justizanstalt eingeliefert.

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KO KOSMO-Redaktion
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