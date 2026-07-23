Messer, Feuer, Großeinsatz – brutaler Angriff erschüttert Stuttgart

Ein Einkaufszentrum, ein Angriff, ein Großeinsatz – Stuttgart erlebt einen Donnerstagmorgen, der viele erschüttert.

Kurz nach zehn Uhr gingen bei der Polizei die ersten Notrufe ein – wenige Minuten, nachdem ein Einkaufszentrum in der Stuttgarter Innenstadt seinen Betrieb aufgenommen hatte. Was sich dort am Donnerstagmorgen ereignete, war eine schwere Gewalttat, auf die die Behörden mit einem massiven Aufgebot reagierten. Das Gebäude wurde geräumt, Teile des Komplexes vorübergehend abgesperrt.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein 54-jähriger Mann eine 47-jährige Frau zunächst mit einem Messer attackiert und sie anschließend in Brand gesetzt haben. Der Angriff ereignete sich gegen 10:15 Uhr im Einkaufszentrum Milaneo in der Stuttgarter Innenstadt. Die Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie sich auf der Intensivstation befindet.

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Festnahme & Ermittlungen

Um 12.10 Uhr konnte der Tatverdächtige von Einsatzkräften in der Bockelstraße festgenommen werden. Bei dem Mann handelt es sich laut Polizei um einen 54-jährigen deutschen Staatsbürger, der mit dem Opfer in einer Beziehung stand oder gestanden haben soll. Eine Gefährdung der Öffentlichkeit habe zu keinem Zeitpunkt bestanden, so die Behörden. An der Suche nach dem Verdächtigen war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Parallel zur Fahndung sicherten Ermittler im Inneren des Einkaufszentrums Spuren und werteten Videoüberwachungsmaterial aus. Teile des Gebäudes wurden dabei von Spezialisten in Schutzanzügen betreten. Wo genau der Angriff stattfand und an welchem Ort die Festnahme erfolgte, machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Die genauen Hintergründe der Tat sind Gegenstand laufender Ermittlungen.