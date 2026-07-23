Kroatien-Geheimtipp: Dieses Naturheilbad ist kostenlos!

Pag steckt voller Überraschungen – eine davon liegt versteckt bei Povljana und kostet keinen einzigen Euro.

Wer bei Pag zunächst an würzigen Schafskäse, traditionelle Spitzenarbeiten, ausgedehnte Olivengärten oder die ausgelassene Strandparty-Atmosphäre am Zrće denkt, liegt nicht falsch – doch die dalmatinische Insel hat noch eine ganz andere Seite: Versteckt bei Povljana wartet mit dem Heilbad Segal ein kostenloses Naturerlebnis der besonderen Art.

Beim Segal handelt es sich um einen kleinen Süßwassersee, der unmittelbar neben dem Strand Dubrovnik liegt und von Kiefern umgeben ist. Vor allem am südöstlichen Ufer findet sich der sogenannte Peloid (mineralstoffreicher Heilschlamm) – der den See zu einem ungewöhnlichen Erholungsort macht, wie das Portal kristijan-antic.blog berichtet.

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Heilende Wirkung

Laut dem Kroatien-Experten ist die heilende Wirkung des Schlamms in der Region seit dem frühen 20. Jahrhundert bekannt und geschätzt. Anwendern soll er bei Erkrankungen der Gelenke und Knochen, bei Hautbeschwerden, inneren Leiden sowie zur Entgiftung des Körpers zugutekommen.

Rund um Povljana gibt es darüber hinaus weitere Naturattraktionen zu erkunden. Die drei ornithologischen Schutzgebiete Velo blato, Malo blato und Kolanjsko blato befinden sich in unmittelbarer Nähe und machen die Gegend zu einem lohnenden Ziel für alle, die Natur und Erholung suchen.

Praktische Hinweise

Die Anwendung am Segal-See ist denkbar unkompliziert und kostenlos: Den Schlamm großflächig auf die Haut auftragen, in der Sonne einwirken lassen und anschließend am benachbarten Kiesstrand im klaren Adriawasser abspülen. Für eine nachhaltige Wirkung empfehlen Fachleute eine Kur über zehn bis zwanzig Tage – eine einmalige Anwendung soll jedoch bereits entspannend wirken.

Da der Heilschlamm Schwefel enthält, kann die Haut nach der Behandlung einen charakteristischen Eigengeruch entwickeln. Das Schlammbad sollte daher besser nicht unmittelbar vor einem Restaurantbesuch am Abend eingeplant werden.