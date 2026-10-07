Taxifahrer bedroht: 14-Jährige zückt Messer

Eine Taxifahrt ohne Bezahlung, ein zurückgelassenes Handy – und plötzlich zückt eine 14-Jährige ein Messer.

Vier Mädchen sind in Wien nach einer Taxifahrt geflüchtet, ohne die Fahrtkosten zu begleichen – der Vorfall eskalierte in der Folge zu einer Messerattacke auf den Fahrer.

Messer am Europaplatz

Der Zwischenfall spielte sich am Wiener Europaplatz ab, als der 46-jährige Taxifahrer das Fahrgeld einforderte. Die vier Jugendlichen öffneten daraufhin die Türen und liefen davon, ohne zu bezahlen. Kurze Zeit später kehrten drei von ihnen zurück – offenbar, weil ein Mobiltelefon im Fahrzeug zurückgeblieben war.

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In diesem Zusammenhang bedrohte eine 14-Jährige den Fahrer mit einem Messer. Die bewaffnete Jugendliche, die nach bisherigen Erkenntnissen keinen festen Wohnsitz hat, verfolgte den Mann um das Taxi herum. Im Verlauf der Auseinandersetzung zerkratzte sie die Fahrertür, den Seitenspiegel sowie das Beifahrerfenster des Fahrzeugs.

Nach Angaben eines Zeugen zog sich die 14-Jährige dabei selbst eine Verletzung an der Hand zu. Als sich ein Polizeifahrzeug mit eingeschaltetem Martinshorn näherte, ließ sie das Messer unter das Taxi fallen, woraufhin alle Beteiligten erneut die Flucht ergriffen.

Drei Festnahmen

Beamte konnten drei der Jugendlichen in unmittelbarer Nähe des Tatorts festnehmen, darunter die 14-jährige Hauptverdächtige, die tatsächlich Verletzungen an der Hand aufwies. Bei den beiden anderen Festgenommenen handelt es sich um eine 16-jährige Österreicherin sowie eine 18-jährige Syrerin.

Die 14-Jährige wurde zur Einvernahme in eine nahe gelegene Polizeiinspektion gebracht und anschließend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auf freiem Fuß ihren Obsorgeberechtigten übergeben.