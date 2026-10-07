Amoklauf an Berufsschule: 19-Jähriger verletzt acht Menschen mit Messer

An einer polnischen Berufsschule bricht plötzlich Panik aus – ein junger Mann greift zu einem Messer, mehrere Menschen werden verletzt.

Ein 19-jähriger Mann hat an einer Berufsschule im polnischen Ostrołęka einen Messerangriff verübt und dabei mindestens acht Personen verletzt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Berufsschulzentrum in Ostrołęka, Woiwodschaft Masowien, rund 100 Kilometer nördlich von Warschau. Unter den mindestens acht Verletzten befinden sich zwei Personen in ernstem Zustand.

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Täter gefasst

Laut Zeugenaussagen betrat der junge Mann das Schulgelände mit einem Messer und griff wahllos Personen an. Augenzeugen riefen um Hilfe und forderten, die Polizei zu alarmieren. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste trafen kurz nach dem Angriff am Tatort ein. Nachdem der Verdächtige das Schulgebäude verlassen hatte, gelang es den Einsatzkräften, ihn am Stadtrand rasch zu fassen.

Schule geschlossen

Die Ermittlungen zum Motiv des Täters dauern an. Der Bürgermeister von Ostrołęka erklärte, die Lage sei unter Kontrolle, und kündigte psychologische Betreuung für betroffene Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an. Das Berufsschulzentrum bleibt bis auf Weiteres geschlossen; der Unterricht wurde an sämtlichen Schulen der Stadt vorläufig ausgesetzt.