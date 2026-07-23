50 Acts, vier Tage, kein Eintritt: Popfest Wien startet heute Abend

Vier Tage, 50 Acts, freier Eintritt – das Popfest Wien startet heute mit einem Programm, das Musikgeschichte und Gegenwart vereint.

Das Popfest Wien eröffnet heute seine viertägige Ausgabe – und bietet wieder ein dichtes Programm mit ausschließlich heimischen Künstlerinnen und Künstlern, allesamt bei freiem Eintritt. Auf der Seebühne vor der Karlskirche sind unter anderem Marianne Mendt, Anna Buchegger, Purple und EN60 zu erleben. Das musikalische Spektrum reicht generationenübergreifend von Pop bis Rap.

Den Auftakt gestaltet eine Künstlerin, die für Festivalmitbegründer Christoph Möderndorfer eine besondere Bedeutung trägt: Marianne Mendt steht am Eröffnungsabend – Donnerstag, 23. Juli, ab 18.30 Uhr – auf der Seebühne. Das Festival feiert in diesem Jahr, wie Möderndorfer es formuliert, „wie manche sogar sagen, mit dem Anfang der heimischen Popmusik überhaupt“ – und damit „die vielen neuen Anfänge“. Ebenfalls beim Opening dabei sind Anna Buchegger, Lusterboden und Tamara Flores.

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Kuratorische Auswahl

Für die kuratorische Auswahl zeichnen in diesem Jahr Popkünstlerin Sofie Royer sowie Musiker und Produzent Wolfgang Lehmann verantwortlich. Ihr erklärtes Ziel: kein Act, der in den vergangenen 16 Festivalausgaben bereits vertreten war. „Wir beide haben am Popfest in verschiedensten Formationen gespielt, das war daher auch ein bisschen eine Flucht nach vorne“, betonten sie.

Die stilistische Vielfalt des Programms spiegelt dabei bewusst die Breite der österreichischen Musiklandschaft wider – „Man kann die österreichische Musiklandschaft nicht durch ein Genre definieren“, so Royer.

Bis Sonntag treten auf dem Hauptschauplatz sowie im Wien Museum, im TU-Prechtlsaal und im Club U insgesamt 50 Acts auf. Zu den Mitwirkenden zählen unter anderem Gunship Collider, Rose May Alaba, Cordoba78, Sladek, Joshua Pepe, Alpha Romeo & die Sommerreifen sowie Robert Stadlober. Den Abschluss des Festivals gestalten Teresa Rotschopf, Martin Klein und Exit Void – darunter Anja Plaschg (Soap&Skin) – in der Karlskirche.

Rahmenprogramm

Neben dem musikalischen Kernprogramm gibt es auch ein Rahmenprogramm. Im Wien Museum findet am 24. Juli um 16 Uhr ein Gespräch unter dem Titel „Von der Glock’n zum Hofa“ statt, bei dem Marianne Mendt und Joesi Prokopetz zu Wort kommen. Am darauffolgenden Tag steht dort das Thema Streamingabgabe im Mittelpunkt.

Nach Anmeldung stehen zudem drei geführte Formate offen: ein Spaziergang durch die Wiener Popkultur, ein mitternächtliches Walking Concert mit Medienkünstler Oliver Hangl und Oliver Welter (Naked Lunch) sowie eine Führung durch die Ausstellung „50 Jahre Arena“. Im Park lädt ein Ping-Pong-Floor zum sportlichen Zeitvertreib ein.

Vor dem offiziellen Festivalstart gibt es außerdem ein filmisches Warm-up im Karlskino Open Air sowie im Stadtkino.