Seniorinnen Ketten vom Hals gerissen – Polizei fandet nach Tätern

Zwei Seniorinnen, zwei Raubüberfälle, ein Samstag in Graz – jetzt sucht die Polizei mit Phantombildern nach den Tätern.

Innerhalb weniger Stunden wurden am vergangenen Wochenende in Graz zwei ältere Frauen Opfer von Raubüberfällen. In beiden Fällen entrissen die Täter den Seniorinnen eine Goldkette und flüchteten anschließend vom Tatort. Auf Basis von Phantombildern, die nun veröffentlicht wurden, hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Ermittlungen liegen beim Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz. Die beiden Tatorte befinden sich in einem Abstand von etwas mehr als zwei Kilometern zueinander. Wegen der räumlichen und zeitlichen Nähe sowie der vergleichbaren Vorgehensweise prüfen die Ermittler, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

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Allerdings gehen die Kriminalisten nach aktuellem Stand von mindestens zwei verschiedenen Tatverdächtigen aus – gestützt auf die voneinander abweichenden Personenbeschreibungen der beiden Opfer und die darauf aufbauenden Phantombilder.

Zwei Überfälle

Beide Vorfälle ereigneten sich am Samstag, dem 18. Juli, im Stadtgebiet von Graz. Gegen 11.20 Uhr wurde eine 81-jährige Grazerin in einem Innenhof der Wilhelm-Raabe-Gasse in Graz-Geidorf von einem unbekannten Täter überrascht, der ihr gewaltsam die Goldkette vom Hals riss. Rund viereinhalb Stunden später, gegen 16 Uhr, ereignete sich im Bereich Schrödingerstraße/Mariengasse in Graz-Lend ein nahezu gleichartiger Vorfall: Auch einer 88-jährigen Grazerin wurde auf diese Weise der Halsschmuck entrissen.

Beide Frauen waren zum Tatzeitpunkt allein zu Fuß unterwegs und trugen leichte Verletzungen davon. Die jeweiligen Täter entkamen in beiden Fällen unmittelbar nach der Tat zunächst unerkannt.

Täterbeschreibungen

Die 81-jährige Grazerin beschrieb den Tatverdächtigen aus der Wilhelm-Raabe-Gasse als etwa 30 Jahre alten, rund 180 Zentimeter großen und schlanken – von ihr als „schlaksig“ bezeichneten – Mann. Er soll kurze schwarze Haare, einen auffälligen schwarzen Schnurrbart sowie eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt haben. Bekleidet sei er mit einem blauen Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln, einer beigefarbenen Bermudahose und weißen Sportschuhen gewesen. Außerdem habe er Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Den Tatverdächtigen aus dem Bereich der Schrödingerstraße schilderte die 88-jährige Grazerin als etwa 27 Jahre alten, rund 177 Zentimeter großen und ebenfalls schlanken Mann. Dieser habe kurze, dunkle bis rötliche Locken, einen dunklen bis rötlichen Vollbart sowie eine etwas dunklere Hautfarbe gehabt. Der Mann sei sehr gepflegt gewirkt, habe eine beige lange Hose getragen und ebenfalls Deutsch mit ausländischem Akzent gesprochen.

Die Veröffentlichung der Phantombilder erfolgte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz. Das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Graz bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Gesucht werden Hinweise zur Identität der abgebildeten Männer, zu deren möglichem Aufenthaltsort sowie Beobachtungen von Personen, die die Taten mitbekommen haben könnten.

Hinweise an: Kriminalreferat Graz, Tel. 059133/65-3333