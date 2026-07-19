Senior stürzt in Straßenbahn – Polizei sucht nach Helfern

Ein Sturz in der Grazer Straßenbahn, ein junges Paar als stille Helfer – jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

In der Grazer Straßenbahnlinie 1 ist am Samstagnachmittag ein 89-jähriger Mann gestürzt und dabei verletzt worden. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und den beiden Ersthelfern, die dem Senior unmittelbar nach dem Vorfall geholfen haben.

Zu dem Unfall kam es gegen 16.20 Uhr, als eine Garnitur der Linie 1 in Richtung LKH Med Uni auf der Georgigasse in Graz unterwegs war. An der Haltestelle „Auster Sport- und Wellnessbad“ verlor der 89-jährige Grazer beim Anfahren der Straßenbahn im Bereich der zweiten Türe das Gleichgewicht und stürzte. Der 63-jährige Fahrer der Straßenbahn wurde durch das Geräusch des Sturzes aufmerksam und brachte das Fahrzeug umgehend zum Stillstand.

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Zeugenaufruf der Polizei

Der Pensionist zog sich bei dem Vorfall vermutlich leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Roten Kreuz in das UKH Graz transportiert. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte hatte ein bislang unbekanntes junges Paar dem Gestürzten erste Hilfe geleistet.

Da der 89-Jährige selbst nur eingeschränkt in der Lage war, Angaben zum Unfallhergang zu machen, bittet die Polizei nun um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden sowohl die beiden unbekannten Ersthelfer als auch weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 059133/654110 entgegen.