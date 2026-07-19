Pünktlich zum WM-Finale: Alaba bekommt eigene Briefmarke

David Alaba landet auf einer Briefmarke – und das pünktlich zum größten Fußballereignis der Welt.

„Österreich ist meine Heimat, mein Land, meine Identität. Eine eigene Sonderbriefmarke zu bekommen, ist für mich ein großes Privileg und eine wirklich riesengroße Ehre. Sie wird bei mir zuhause einen ganz besonderen Platz bekommen.“

David Alaba wurde 1992 in Wien geboren und startete seine fußballerische Karriere beim SV Aspern. Über den FK Austria Wien und den FC Bayern München wuchs er zu einem der vielseitigsten Akteure Europas heran. Ab 2021 stand er bei Real Madrid unter Vertrag und war über viele Jahre sowohl im Vereins- als auch im Nationalteambereich eine tragende Säule.

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Mit einer Vielzahl nationaler Meistertitel und insgesamt vier Triumphen in der UEFA Champions League gehört er zu den erfolgreichsten österreichischen Fußballern aller Zeiten. Zehnmal wurde ihm die Auszeichnung als Österreichs Fußballer des Jahres zuteil. Als Kapitän der Nationalmannschaft steht David Alaba für Führungsqualität, internationale Strahlkraft und Beständigkeit – und gilt für viele junge Spielerinnen und Spieler als wegweisendes Vorbild.

Alabas Briefmarke

Die Österreichische Post widmet David Alaba, einem der international renommiertesten Fußballer des Landes, eine eigene Briefmarke. Den Auftakt der neuen Briefmarkenserie „Sport“ übernimmt damit eine Persönlichkeit, die den österreichischen Fußball seit Jahren auf höchstem Niveau mitgeprägt und auf die großen europäischen Bühnen getragen hat. Vorgestellt wurde die neue Marke von David Alaba gemeinsam mit Peter Umundum, Generaldirektor-Stellvertreter und Vorstand für Paket & Logistik der Österreichischen Post AG.

Peter Umundum erklärte dazu: „Als begeisterter Sportler weiß ich, wie viel Disziplin, Teamgeist und Ausdauer es braucht, um über viele Jahre an der Spitze zu bleiben. David Alaba verkörpert all das und hat den österreichischen Fußball auf den größten Bühnen Europas geprägt. Mit dieser Briefmarke würdigen wir nicht nur einen außergewöhnlichen Sportler, sondern auch ein Vorbild weit über den Fußball hinaus.“

Den Erstausgabetag legte die Post bewusst auf den 20. Juli – in unmittelbarer zeitlicher Nähe zum Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026, wenn die öffentliche Aufmerksamkeit weltweit dem Fußball gilt.

Design & Verfügbarkeit

Der von Melanie Musegg entworfene Briefmarkenblock greift das Spielfeld als visuelles Leitmotiv auf: Grüne Streifen und weiße Linien verweisen auf die charakteristischen Strukturen eines Fußballplatzes. Die linke Marke zeigt ein Porträt von David Alaba mit einem Nominalwert von 3,50 Euro, gültig als Zusatzleistung Einschreiben; die rechte Marke präsentiert ihn im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft in einer Spielsituation, mit einem Nominalwert von 1 Euro für den Tarif Brief Österreich S.

Der Block erscheint in einer Gesamtauflage von 160.000 Stück und ist in allen Postfilialen, im Onlineshop unter onlineshop.post.at sowie beim Sammler-Service der Österreichischen Post erhältlich.

Am 20. Juli findet im Philatelie-Shop in der Post am Rochus (Rochusplatz 1, Wien-Landstraße) von 9 bis 13 Uhr ein offizielles Sonderpostamt statt. Besucherinnen und Besucher haben dort die Möglichkeit, die neue Briefmarke zu erwerben und Briefe sowie Postkarten mit einem eigens kreierten Sonderstempel versehen zu lassen.