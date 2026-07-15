Nach Paris-Stunt: Tom Cruise plant Auftritt beim WM-Finale

Beim WM-Finale 2026 trifft Weltfußball auf Hollywood – und ein Name auf der Gästeliste sorgt für besonderes Aufsehen.

Frankreich ist raus. Les Bleus werden am 19. Juli nicht mehr auf dem Rasen stehen – Spanien hat sie mit 2:0 aus dem Turnier geworfen und trifft im Finale nun auf England oder Argentinien. Schauplatz des Endspiels ist das MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey.

Mega-Halbzeitshow

Doch nicht nur das sportliche Programm verspricht Spektakel. Zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es beim Finale eine Halbzeitshow – und die FIFA macht daraus einen Mega-Event. Die Show wird in Partnerschaft mit der Hilfsorganisation Global Citizen produziert und von Coldplay-Frontmann Chris Martin inszeniert. Bereits bekannt war die Beteiligung von Madonna, BTS, Shakira und Justin Bieber.

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Nun kommt ein weiterer prominenter Name hinzu: Tom Cruise wird einen speziellen Gastauftritt absolvieren. Der Hollywoodstar knüpft damit an seinen vielbeachteten Moment bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele 2024 in Paris an, als er sich vom Stadiondach abseilte und der Bürgermeisterin von Los Angeles Karen Bass im Rahmen der Übergabezeremonie die olympische Fahne überreichte. Was der scheinbar unermüdliche „Mission: Impossible“-Star diesmal plant, bleibt vorerst offen.

Hochkarätiges Programm

Auch abseits von Cruise ist das Programm hochkarätig besetzt. Jennifer Hudson, die als eine der wenigen Künstlerinnen weltweit alle vier großen US-Showpreise – Emmy, Grammy, Oscar und Tony – gewonnen hat, wird die amerikanische Nationalhymne singen. Darüber hinaus stehen Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger sowie YouTube-Phänomen IShowSpeed in unterschiedlicher Form auf der Bühne.

Die FIFA selbst gibt die Richtung vor. „In der Tradition der Eröffnungsfeiern, die die Welt auf die große Bühne in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten eingeladen haben, soll die Abschlussfeier die FIFA-WM 2026 mit Musik, Kultur und Fußball zu einem runden Abschluss bringen – kurz bevor das mit Spannung erwartete Endspiel beginnt“, erklärte Heimo Schirgi, Chief Operating Officer der FIFA-WM 2026. Zugleich kündigte der Verband an, dass auch die Fans im Stadion aktiv in die Show eingebunden werden sollen – und entsprechend früh erscheinen müssen.