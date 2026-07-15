Erste Stadt in Kroatien verbietet Alkohol-Verkauf in der Nacht

Eine dalmatinische Küstenstadt setzt ein Zeichen und schreibt damit kroatische Geschichte.

Makarska hat als erste Stadt Kroatiens ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot eingeführt. Der Stadtrat der dalmatinischen Küstenstadt beschloss, dass Geschäfte, Bäckereien, Trafiken und vergleichbare Verkaufsstellen zwischen 21 und 6 Uhr keinen Alkohol mehr verkaufen dürfen. Gastronomische Betriebe sind von der Regelung ausgenommen, die Öffnungszeiten der Geschäfte bleiben unberührt.

Ziel der Maßnahme

Hinter der Maßnahme steht das erklärte Ziel, Lärm, Unordnung und Müllanhäufungen einzudämmen – vor allem während der touristisch intensiven Sommermonate. Die Kontrolle der Einhaltung obliegt dem staatlichen Inspektorat.

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Bürgermeister Zoran Paunovic stellte klar, dass es sich nicht um ein Verbot um des Verbots willen handle. Vielmehr gehe es darum, Ordnung, Ruhe und eine angenehme Atmosphäre für Einheimische wie Gäste gleichermaßen zu sichern. Mit dieser Entscheidung wolle Makarska den öffentlichen Raum und den Tourismus auf verantwortungsvollere Weise gestalten.