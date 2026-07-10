Kroatien verschärft Regeln für Alkohol-Verkauf in Touristenorten

Kroatien zieht Millionen Touristen an – doch das Nachtleben sorgt für Ärger. Jetzt greift der Staat durch.

Kroatien gehört zu den beliebtesten Reisezielen Europas: Weitläufige Strände, abgelegene Buchten und das türkisblaue Adriawasser locken Jahr für Jahr Millionen Menschen an die Küste. Im vergangenen Jahr reisten knapp 22 Millionen Touristen in das Land, das selbst nur rund 3,8 Millionen Einwohner hat.

Ein beträchtlicher Teil dieser Besucher kommt gezielt wegen des lebhaften Nachtlebens in Städten wie Split, Hvar oder Novalja – Orte, in denen Open-Air-Clubs und Strandbars bis in die frühen Morgenstunden geöffnet haben und der Alkoholkonsum erheblich ist. Die Schattenseite dieses Tourismusbooms zeigt sich in viral verbreiteten Aufnahmen von stark betrunkenen Urlaubern, die auf öffentlichen Plätzen trinken oder urinieren – ein Bild, das bei der einheimischen Bevölkerung zunehmend für Verdruss sorgt.

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Parlamentarische Reaktion

Der kroatische Staat reagiert nun mit gesetzlichen Mitteln auf diese Entwicklung. Wie der „Spiegel“ berichtet, stimmten Ende Mai 117 von 151 Abgeordneten des kroatischen Parlaments für eine entsprechende Gesetzesänderung. Städte und Gemeinden erhalten dadurch künftig die Befugnis, den Verkauf von Alkohol einzuschränken, „um die öffentliche Gesundheit, die öffentliche Ordnung, das kulturelle Erbe und die Umwelt zu schützen“.

Tourismusminister Tonci Glavina erklärte dazu, es gehe primär darum, das Leben der örtlichen Bevölkerung aufzuwerten, „die in einer guten Symbiose mit dem Tourismus leben will und nicht, dass die ganze Stadt oder Region nur für den Tourismus existiert“. Split ist dabei nicht die einzige Stadt, die auf restriktivere Maßnahmen setzt. Auf der Insel Hvar sowie in der norddalmatinischen Küstenstadt Zadar wurden bereits nächtliche Alkoholverkaufsverbote zwischen 21 Uhr und 6 Uhr angekündigt, und auch Bürgermeister Tomislav Tomasevic prüft in der Hauptstadt Zagreb derzeit eine ähnliche Vorgehensweise.

Das Land steht damit vor einer Herausforderung, die viele EU-Staaten kennen: Der Tourismus trägt rund ein Fünftel zum Bruttoinlandsprodukt bei und ist damit ein zentraler Wirtschaftsfaktor – gleichzeitig belasten die enormen Besucherströme Infrastruktur, Umwelt und Alltag der Bevölkerung erheblich.

Neue Verkaufsregeln

Wer beim Abendessen ein Glas Wein oder ein Bier bestellen möchte, ist von den neuen Regelungen nicht betroffen, denn Restaurants und Bars bleiben ausgenommen. Die Gesetzesänderung ermöglicht es den Kommunen, den Verkauf von Alkohol in Geschäften, Kiosken und Tankstellen zwischen 21 Uhr und 6 Uhr zu verbieten. Das sogenannte Vorglühen vor dem Clubbesuch dürfte damit künftig deutlich schwieriger werden.

Wie weit die Planungen bereits gediehen sind, macht der Bürgermeister von Split, Tomislav Suta, deutlich: Er kündigte an, auf Basis der neuen Reform in der dalmatinischen Küstenstadt ein striktes Verkaufsverbot für Alkohol von 21 bis 6 Uhr umzusetzen, um „Trunkenheit und ordnungswidriges Verhalten“ merklich zu verringern.