Nach Zagreb folgt UFC-Premiere in Belgrad: Größte MMA-Organisation erstmals in Serbien

Belgrad schreibt Kampfsportgeschichte: Die UFC betritt erstmals serbischen Boden – mit Stars, die das Publikum kennt.

Die UFC kommt nach Serbien – und das erstmals in der Geschichte der weltweit führenden MMA-Organisation. Am 1. August 2026 steigt in der Belgrade Arena eine UFC Fight Night, die für die regionale Kampfsportszene eine neue Dimension bedeutet. Serbische Fans bekommen damit erstmals die Gelegenheit, UFC-Kämpfe auf höchstem internationalen Niveau direkt im eigenen Land zu verfolgen.

UFC-Präsident und CEO Dana White zeigte sich von der Premiere begeistert. In deutscher Übersetzung erklärte er: „Ich wollte die UFC schon immer in jeden Winkel der Welt bringen. Serbien ist unsere nächste Station. Die Leidenschaft unserer europäischen Fans ist unglaublich, und ich kann es kaum erwarten, unser Debüt in Belgrad zu feiern und Weltklasse-Kämpfe zu liefern. Wir sehen uns dort.“

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Serbische Kämpfer im Fokus

Im Mittelpunkt des historischen Debüts steht Uroš Medić, der aktuell zu den besten 15 Kämpfern der UFC-Weltergewichtsklasse zählt. Der 33-Jährige reist mit drei Siegen in Folge nach Belgrad – alle drei Kämpfe entschied er bereits in der ersten Runde durch Knockout oder technischen Knockout für sich.

Zuletzt besiegte Medić im Februar 2026 den früheren Topkämpfer Geoff Neal nach nur 79 Sekunden durch Knockout. Für seine Leistung erhielt er von der UFC den Bonus für die „Performance of the Night“.

Auch Aleksandar Rakić wird in Belgrad ins Oktagon zurückkehren. Der in Wien geborene Kämpfer serbischer Herkunft war viele Jahre in der Halbschwergewichtsklasse aktiv, musste zuletzt jedoch vier Niederlagen in Folge hinnehmen. In seinem jüngsten Kampf unterlag er Azamat Murzakanov durch technischen Knockout.

Mit dabei ist außerdem Duško Todorović. Der serbische Mittelgewichtler beendete im September 2025 eine Serie von drei Niederlagen, als er José Medina in der ersten Runde mit einem Würgegriff zur Aufgabe zwang. In Belgrad trifft Todorović auf den Schweizer Robert Valentin.

Medić führt die historische Fight Night an

Im Hauptkampf der UFC Fight Night am 1. August 2026 trifft Uroš Medić auf Daniel Rodriguez. Der auf fünf Runden angesetzte Weltergewichtskampf bietet Medić die Gelegenheit, seine Siegesserie vor heimischem Publikum fortzusetzen und sich weiter in Richtung Weltspitze zu kämpfen.

Aleksandar Rakić wechselt für seinen Auftritt in Belgrad ins Schwergewicht und trifft dort auf den erfahrenen Polen Marcin Tybura. Für Rakić ist der Kampf nach vier Niederlagen in Folge nicht nur eine wichtige sportliche Standortbestimmung, sondern zugleich der Beginn eines neuen Karriereabschnitts in einer höheren Gewichtsklasse.

Die Kampfkarte kann sich bis zum Veranstaltungstag noch verändern. Bereits Mitte Juli wurde der ursprünglich für Belgrad geplante Kampf zwischen Jan Błachowicz und Bogdan Guskov gestrichen, nachdem Guskov kurzfristig für den Hauptkampf der UFC-Veranstaltung in Abu Dhabi verpflichtet worden war.