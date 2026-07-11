FIFA verkauft Rasen vom WM-Finale noch vor dem Anpfiff

Ein Stück Rasen, ein Acrylblock – und ein Preisschild, das es in sich hat. Die FIFA macht das WM-Finale zur Handelssache.

Noch vor dem Anpfiff des WM-Endspiels können Fußballfans ein buchstäblich greifbares Stück Geschichte erwerben: Die FIFA verkauft Teile des Rasens, auf dem am 19. Juli in East Rutherford, New Jersey der Weltmeister gekürt wird – und das bereits mehr als eine Woche vor dem Finale. Im offiziellen Shop des Verbands sind die Rasenstücke für umgerechnet rund 390 Euro das Stück erhältlich.

Echtheitszertifikat inklusive

Die Souvenirs sind dauerhaft in einem hochwertigen Acrylblock konserviert und werden mit einem USB-Stick samt Echtheitszertifikat geliefert. Der Verband bewirbt jedes Exemplar als „ein einzigartiges Sammlerstück, das eines der größten Sportereignisse der Welt würdigt“. Wer zugreift, muss allerdings Geduld mitbringen: Der Versand erfolgt erst nach dem Abpfiff der Partie. Derzeit sind die Rasenteile zudem nur in den USA, in Großbritannien und in Europa bestellbar.

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Exklusive Editionen

Wem das Basismodell nicht reicht, wird auf der Website des Herstellers fündig: Dort sind weitere Editionen des Souvenirs gelistet, ausgestattet mit zusätzlichen Extras.

In der exklusivsten Kategorie klettert der Preis dabei auf bis zu rund 2.500 Euro pro Stück.