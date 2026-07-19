Vergewaltigung, Menschenhandel, Kinderpornos: Tate-Brüder festgenommen

Festnahme in Miami, Auslieferungsantrag aus London, Ermittlungen in Rumänien – für die Brüder Tate wird die juristische Front immer enger.

Am Samstag wurden der Influencer Andrew Tate (39) und sein Bruder Tristan (38) in Miami festgenommen. Die britische Staatsanwaltschaft hat einen Auslieferungsantrag gestellt. Die Vorwürfe weiterer Opfer umfassen Vergewaltigung, Menschenhandel sowie Kinderpornografie – die mutmaßlichen Taten sollen sich zwischen Juli 2010 und August 2017 ereignet haben.

Die aktuellen Ermittlungen der britischen Polizei beziehen sich auf sieben Opfer, in vier Fällen soll Anklage erhoben werden. Es gehe dabei unter anderem um „Vergewaltigung, das Organisieren oder Erleichtern von Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung sowie Straftaten im Zusammenhang mit kinderpornografischen Inhalten“, erklärte Malcolm McHaffie, Leiter der Abteilung für besondere Straftaten. Insgesamt hat die britische Staatsanwaltschaft 21 Anklagepunkte zugelassen, die auch Körperverletzung und Kontrolle der Prostitution gegen Entgelt umfassen – Andrew Tate wird in zehn Fällen angeklagt, sein Bruder Tristan in elf.

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Wachsende Verfahren

„Es gibt keinen Platz für männliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen“, betonte die stellvertretende Polizeichefin von Bedfordshire, Karena Thomas. Die Behörden würden die Opfer weiterhin unterstützen und allen gemeldeten Vorfällen konsequent nachgehen. Derweil wächst die Liste der strafrechtlichen Verfahren gegen die Brüder stetig: Auch in Rumänien laufen Ermittlungen gegen sie.

Nach Abschluss des dortigen Verfahrens ist ihre Auslieferung nach Großbritannien vorgesehen. Ein Berufungsgericht in Bukarest hat bereits entschieden, dass Andrew und Tristan Tate nach Abschluss des laufenden Strafverfahrens in Rumänien an Großbritannien ausgeliefert werden sollen. Bereits 2014 hatten zwei Frauen sowie eine Ex-Freundin Vergewaltigungsvorwürfe gegen Andrew Tate erhoben – diese Verfahren wurden jedoch 2019 eingestellt, da die Staatsanwaltschaft keine hinreichende Verurteilungswahrscheinlichkeit sah.

Rumänische Ermittlungen

In Rumänien wird gegen Andrew und Tristan Tate sowie gegen zwei Frauen wegen Vergewaltigung, Menschenhandel und organisierter Kriminalität ermittelt. Den Brüdern wird vorgeworfen, mehrere Frauen festgehalten und sie gewaltsam zur Prostitution sowie zur Mitwirkung in Pornofilmen gezwungen zu haben – zuvor sollen sie den Betroffenen Gefühle vorgespielt haben.

Beide kamen damals in Untersuchungshaft, der Prozessbeginn verzögerte sich jedoch wiederholt. Inzwischen kamen weitere Verdachtsmomente hinzu: Menschenhandel mit Minderjährigen, Geldwäsche sowie die Beeinflussung von Zeuginnen und Zeugen stehen ebenfalls im Raum. Die Brüder weisen alle Vorwürfe zurück. Auch ihr Anwalt bekräftigte ihre Unschuld und übte Kritik an der Auslieferung nach Großbritannien.

Andrew und Tristan Tate wurden in den Vereinigten Staaten geboren, zogen nach der Scheidung ihrer Eltern jedoch mit ihrer Mutter in die Nähe von London und besitzen sowohl die britische als auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Andrew Tate ist ein ehemaliger Kickboxer, der durch frauenverachtende und rechtsextreme Äußerungen in sozialen Netzwerken Millionen Jugendliche und junge Männer erreicht. Sein Bruder Tristan tritt gemeinsam mit ihm als Influencer auf und ist darüber hinaus als Unternehmer tätig.

2011 war er Teilnehmer der vierten Staffel der britischen Reality-Serie „Shipwrecked: The Island“.