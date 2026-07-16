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Missbrauchsvorwürfe

Jüngstes Opfer war erst 17: Sechs Frauen zeigen Model-Boss an

Jüngstes Opfer war erst 17: Sechs Frauen zeigen Model-Boss an
Symbolbild. FOTO: iStock
2 Min. Lesezeit |

Schwere Vorwürfe erschüttern die Modewelt: Sechs Frauen erstatten Anzeige gegen einen der einflussreichsten Männer der Branche.

Sechs Frauen haben in Paris Strafanzeige gegen Gérald Marie erstattet, den ehemaligen Europa-Direktor der Modelagentur Elite. Die Vorwürfe lauten auf Vergewaltigung und Menschenhandel. Gleichzeitig beantragten die Frauen ihre Zulassung als Zivilklägerinnen, wie ihr Anwalt Mathias Darmon am Mittwoch gegenüber der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Den Angaben Darmons zufolge sind die Frauen zwischen etwa 45 und 60 Jahre alt, der Großteil von ihnen besitzt die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Eine der Frauen war zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Übergriffe noch minderjährig.

Neue Anzeigen

Die aktuellen Anzeigen schließen an eine Strafanzeige des früheren US-Topmodels Carré Otis vom 5. Juni an. Die heute 57-Jährige beschuldigt Marie, sie Mitte der 1980er Jahre im Alter von 17 Jahren vergewaltigt und zum Opfer von Menschenhandel gemacht zu haben. Otis zählte in den 1990er Jahren neben Naomi Campbell, Cindy Crawford und Claudia Schiffer zu den erfolgreichsten Models der Welt.

Den Anzeigen zufolge soll Marie seine einflussreiche Position bei der international agierenden Agentur über Jahrzehnte hinweg dazu genutzt haben, junge Frauen zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Während einige der Betroffenen bereits 2020 oder 2021 rechtliche Schritte eingeleitet hatten, wandten sich andere laut Darmon nun erstmals an die Justiz.

Maries Reaktion

Marie bestreitet die Vorwürfe „kategorisch“. Seine Anwältin Céline Bekerman erklärte gegenüber AFP, die Anschuldigungen seien bereits im Rahmen einer umfassenden Untersuchung der Pariser Staatsanwaltschaft geprüft worden. Es bestehe kein Anlass, das wegen Verjährung eingestellte Verfahren fast 40 Jahre nach den mutmaßlichen Taten wieder aufzurollen.

Die Pariser Staatsanwaltschaft hatte ein Verfahren gegen Marie bereits 2023 wegen Verjährung eingestellt – ausgelöst durch eine Anzeige der früheren BBC-Journalistin Lisa Brinkworth. Brinkworth gehörte zu einer Gruppe von 15 Frauen, die im März Ermittlungen zu mutmaßlichen Verbindungen zwischen Marie und dem verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gefordert hatte.

Marie stand 25 Jahre lang an der Spitze des Europageschäfts von Elite.

Er war zeitweise mit dem Topmodel Linda Evangelista verheiratet.

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